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З сектора Гази евакуювали 8 громадян України, - МЗС

24 листопада, 2023 п'ятниця
16:59
Війна в Ізраїлі Олег Ніколенко

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що у п'ятницю, 24 листопада, з сектора Гази до Єгипту евакуювали ще 8 українців

Про це Ніколенко заявив у коментарі Суспільному

За його словами, того ж дня ще 26 осіб доставили чартерним рейсом з Єгипту до Молдови. Дипломати сприяють їхньому поверненню в Україну. 

Ніколенко розповів, що загалом під час першого етапу евакуації з Гази Україні вдалося вивезти 259 людей. Він подякував Єгипту, Ізраїлю, Катару та іншим партнерам за їхню підтримку. 

Речник МЗС наголосив, що зусилля з допомоги українцям у секторі Гази перебувають на особливому контролі міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Війна в Ізраїлі: евакуація українців

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40-алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня.

14 жовтня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прибув до столиці Єгипту Каїру, щоб допомогти українцям вибратись із сектора Гази: евакуації потребували тоді 243 людини.

Ввечері того ж дня з ізраїльського Тель-Авіва вилетів перший евакуаційний рейс із громадянами України. 

Станом на вечір 15 жовтня, як повідомив президент Володимир Зеленський, з території Ізраїлю та Гази Україна змогла евакуювати понад 200 громадян. Ще близько 260 українців перебувають у Газі.

16 жовтня з ізраїльської столиці Тель-Авіва до Румунії вилетів другий евакуаційний борт, на якому перебувають 155 громадян України, а згодом до Бухареста відлетів і третій евакуаційний рейс з 74 громадянами України.

20 жовтня міністерство оборони та Армія оборони Ізраїлю оголосили, що розпочнуть евакуацію жителів із північного міста Кір’ят-Шмона, яке розташоване на кордоні з Ліваном. 

Євген Корнійчук, надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі, повідомив, що станом на 23 жовтня евакуюватися зголосилися 337 громадян України, які перебувають переважно на півдні сектора Гази біля пропуску "Рафах" на Єгипет.

Згодом стало відомо, що Міністерство закордонних справ України та причетні відомства розпочали підготовчий етап евакуації 358 українців із Гази до Єгипту. А посол Корнійчук заявив, що 101 українець має бути евакуйований із Гази 7 листопада. 

8 листопада з сектора Гази успішно евакуювали першу групу з 43 громадян України. Окрім того, Україна допомогла евакуювати 36 громадян Молдови.

Згодом Корнійчук повідомив, що 11 листопада з сектора Гази евакуювали 11 українців та 9 громадян Молдови. 

Суспільство
Світ
Україна
Молдова
Ізраїль
Єгипет
МЗС України
Сектор Гази
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