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Евакуюватися із сектора Гази хочуть ще 146 українців, - посол Корнійчук

1 грудня, 2023 п'ятниця
14:42
Війна в Ізраїлі сектор Гази

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що станом на п'ятницю, 1 грудня, ще 146 українців висловили бажання евакуюватися з сектора Гази

Про це посол Корнійчук повідомив в етері телемарафону.

Посол розповів, що за листопад Україна отримала 329 дозволів від Єгипту та Ізраїлю на евакуацію українців, вивезти вдалося 259 людей, з яких 172 вже перебувають в Україні. Інші евакуйовані громадяни вирішили залишитися в Єгипті, або виїхали у Європу самостійно. 

"З моменту припинення бойових дій і успішного закінчення першого етапу евакуації ми отримали додатково ще 146 звернень громадян. Це дещо дивно, тому що з цих громадян  абсолютна більшість мала дозвіл на виїзд, але не скористалася ним з різних причин", - розповів Корнійчук. 

За словами посла, повторно заявили про бажання евакуюватися 92 українці, 54 висловилися вперше. З них понад 110 - це жінки та діти. 

Наразі посольство працює над тим, щоб якомога швидше отримати новий дозвіл на евакуацію цих людей до Єгипту, документи наразі перебувають на погодженні. 

До евакуації громадян, як розповів Корнійчук, залучені посольства України в Ізраїлі, Єгипті та Молдові. Останнє допомагає переправляти українців в Україну. 

Війна в Ізраїлі: евакуація українців

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40-алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня.

14 жовтня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець прибув до столиці Єгипту Каїру, щоб допомогти українцям вибратись із сектора Гази: евакуації потребували тоді 243 людини.

Ввечері того ж дня з ізраїльського Тель-Авіва вилетів перший евакуаційний рейс із громадянами України. 

Станом на вечір 15 жовтня, як повідомив президент Володимир Зеленський, з території Ізраїлю та Гази Україна змогла евакуювати понад 200 громадян. Ще близько 260 українців перебувають у Газі.

16 жовтня з ізраїльської столиці Тель-Авіва до Румунії вилетів другий евакуаційний борт, на якому перебувають 155 громадян України, а згодом до Бухареста відлетів і третій евакуаційний рейс з 74 громадянами України.

20 жовтня міністерство оборони та Армія оборони Ізраїлю оголосили, що розпочнуть евакуацію жителів із північного міста Кір’ят-Шмона, яке розташоване на кордоні з Ліваном. 

Євген Корнійчук, надзвичайний і повноважний посол України в Ізраїлі, повідомив, що станом на 23 жовтня евакуюватися зголосилися 337 громадян України, які перебувають переважно на півдні сектора Гази біля пропуску "Рафах" на Єгипет.

Згодом стало відомо, що Міністерство закордонних справ України та причетні відомства розпочали підготовчий етап евакуації 358 українців із Гази до Єгипту. А посол Корнійчук заявив, що 101 українець має бути евакуйований із Гази 7 листопада. 

8 листопада з сектора Гази успішно евакуювали першу групу з 43 громадян України. Окрім того, Україна допомогла евакуювати 36 громадян Молдови.

Згодом Корнійчук повідомив, що 11 листопада з сектора Гази евакуювали 11 українців та 9 громадян Молдови, а речник українського МЗС поінформував, що 24 листопада з Гази до Єгипту евакуювали ще 8 українців. 

Суспільство
Світ
Україна
Ізраїль
Єгипет
Сектор Гази
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