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Канада "дотримається своїх зобовʼязань" щодо арешту Нетаньягу за ордером МКС, - глава МЗС Жолі

Дар'я Куркіна
23 листопада, 2024 субота
10:08
Світ Канада

Канада як держава-засновниця Міжнародного кримінального суду дотримається своїх зобовʼязань, згідно з Римським статутом

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Про це заявила канадська міністерка закордонних справ Мелані Жолі у відповідь на запитання журналіста про потенційний арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, передає Укрінформ.

"Канада - держава-засновниця Міжнародного кримінального суду. Канада завжди вірила не лише у важливість міжнародного права, а й обовʼязковість його дотримання всіма сторонами завжди. Водночас для досягнення цього, нам необхідна підзвітність у світі. Ґрунтуючись на цьому, Канада дотримається своїх зобовʼязань, відповідно до Римського статуту", - сказала вона.

Також очільниця МЗС Канади додала, що наразі "ситуація в Газі катастрофічна".

"Надто багато дітей та жінок були вбиті й заручники мають бути звільнені…  Саме тому потрібне перемирʼя і Канада відстоює цю позицію вже дуже давно", - підкреслила Жолі.

  • Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони країни Йоава Галланта, а також командувача бойового крила ХАМАС Мухаммеда Дейфа. В офісі очільника ізраїльського уряду відреагували й назвали такі ордери "антисемітськими". Своєю чергою Жозеп Боррель заявив, що ордери МКС є обов’язковими до виконання для всіх членів ЄС.
  • Президент США Джо Байден назвав обурливими ордери Міжнародного кримінального суду на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу й міністра оборони країни Йоава Галланта.
Теги:
Новини
Ізраїль
Канада
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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