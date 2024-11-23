Канада "дотримається своїх зобовʼязань" щодо арешту Нетаньягу за ордером МКС, - глава МЗС Жолі

Про це заявила канадська міністерка закордонних справ Мелані Жолі у відповідь на запитання журналіста про потенційний арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, передає Укрінформ.

"Канада - держава-засновниця Міжнародного кримінального суду. Канада завжди вірила не лише у важливість міжнародного права, а й обовʼязковість його дотримання всіма сторонами завжди. Водночас для досягнення цього, нам необхідна підзвітність у світі. Ґрунтуючись на цьому, Канада дотримається своїх зобовʼязань, відповідно до Римського статуту", - сказала вона.

Також очільниця МЗС Канади додала, що наразі "ситуація в Газі катастрофічна".

"Надто багато дітей та жінок були вбиті й заручники мають бути звільнені… Саме тому потрібне перемирʼя і Канада відстоює цю позицію вже дуже давно", - підкреслила Жолі.