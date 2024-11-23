Канада "дотримається своїх зобовʼязань" щодо арешту Нетаньягу за ордером МКС, - глава МЗС Жолі
Канада як держава-засновниця Міжнародного кримінального суду дотримається своїх зобовʼязань, згідно з Римським статутом
Про це заявила канадська міністерка закордонних справ Мелані Жолі у відповідь на запитання журналіста про потенційний арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, передає Укрінформ.
"Канада - держава-засновниця Міжнародного кримінального суду. Канада завжди вірила не лише у важливість міжнародного права, а й обовʼязковість його дотримання всіма сторонами завжди. Водночас для досягнення цього, нам необхідна підзвітність у світі. Ґрунтуючись на цьому, Канада дотримається своїх зобовʼязань, відповідно до Римського статуту", - сказала вона.
Також очільниця МЗС Канади додала, що наразі "ситуація в Газі катастрофічна".
"Надто багато дітей та жінок були вбиті й заручники мають бути звільнені… Саме тому потрібне перемирʼя і Канада відстоює цю позицію вже дуже давно", - підкреслила Жолі.
- Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу, міністра оборони країни Йоава Галланта, а також командувача бойового крила ХАМАС Мухаммеда Дейфа. В офісі очільника ізраїльського уряду відреагували й назвали такі ордери "антисемітськими". Своєю чергою Жозеп Боррель заявив, що ордери МКС є обов’язковими до виконання для всіх членів ЄС.
- Президент США Джо Байден назвав обурливими ордери Міжнародного кримінального суду на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу й міністра оборони країни Йоава Галланта.
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