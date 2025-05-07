Канада розпочала процес конфіскації у РФ літака "Руслан" на користь України
Канада розпочала процес конфіскації транспортного літака Ан-124 "Руслан", який належить російській авіакомпанії "Волга - Днепр" та вже перебував під арештом у країні
Про це повідомила віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина.
За її словами, процедура конфіскації відбувається у межах канадського закону про спеціальні економічні заходи. Наразі рішення про конфіскацію має ухвалити Вищий суд Онтаріо.
"Це ще один важливий крок на шляху до справедливості та відновлення миру в Україні. Подання позову про конфіскацію літака до суду – спільний результат кропіткої роботи співробітників Міністерства юстиції, МЗС в тісній співпраці з нашими партнерами", – зазначила Стефанішина.
Вона додала, що прокуратура Канади звернулася до Вищого суду Онтаріо з клопотанням про конфіскацію російського літака на підставі документів, які надала українська сторона.
Зокрема, Мін'юст передав канадським партнерам рішення Вищого антикорупційного суду від серпня 2023 року про застосування санкцій у виді стягнення в дохід України активів підсанкційної "Волга - Днепр".
"Переконана, всі дії ведуть до одного: "Руслан" незабаром матиме нову домівку — в Україні, де він служитиме на благо нашої держави. Вдячна Канаді за непохитну підтримку та рішучі дії. Справедливість — це не просто слова, а конкретні кроки, які ми сьогодні бачимо. І це лише початок", - наголосила Стефанішина.
- Варто зазначити, що Канада стала першою із західних країн, що законодавчо прописала можливість використовувати на підтримку України конфісковані російські активи, які потрапили під санкції через війну.
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