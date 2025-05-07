Канада розпочала процес конфіскації у РФ літака "Руслан" на користь України

Про це повідомила віцепремʼєр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

За її словами, процедура конфіскації відбувається у межах канадського закону про спеціальні економічні заходи. Наразі рішення про конфіскацію має ухвалити Вищий суд Онтаріо.

"Це ще один важливий крок на шляху до справедливості та відновлення миру в Україні. Подання позову про конфіскацію літака до суду – спільний результат кропіткої роботи співробітників Міністерства юстиції, МЗС в тісній співпраці з нашими партнерами", – зазначила Стефанішина.

Вона додала, що прокуратура Канади звернулася до Вищого суду Онтаріо з клопотанням про конфіскацію російського літака на підставі документів, які надала українська сторона.

Зокрема, Мін'юст передав канадським партнерам рішення Вищого антикорупційного суду від серпня 2023 року про застосування санкцій у виді стягнення в дохід України активів підсанкційної "Волга - Днепр".

"Переконана, всі дії ведуть до одного: "Руслан" незабаром матиме нову домівку — в Україні, де він служитиме на благо нашої держави. Вдячна Канаді за непохитну підтримку та рішучі дії. Справедливість — це не просто слова, а конкретні кроки, які ми сьогодні бачимо. І це лише початок", - наголосила Стефанішина.