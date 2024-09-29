Кандидат у віцепрезиденти США від республіканців Венс розкритикував Зеленського після його зустрічі з Трампом
Через день після зустрічі Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським сенатор від Огайо Джей Ді Венс розкритикував українського президента
Про це пише The New York Times.
Виступаючи в Ньютауні, штат Пенсильванія, Венс розпочав свою промову критикою Зеленського за те, що він разом із губернатором штату Джошем Шапіро, демократом, відвідав збройовий завод у Скрентоні.
"Він приїхав, щоб проводити передвиборчу кампанію разом із керівництвом демократів цієї країни. Ми витратили на Україну 200 мільярдів доларів. Знаєте, чого б я хотів, щоб Зеленський приїхав до Сполучених Штатів Америки? Скажіть спасибі людям Пенсільванії та всім іншим", — сказав Венс.
Візит на завод боєприпасів викликав скандал у законодавців-республіканців, які звинуватили організаторів поїздки в участі в партійній кампанії напередодні виборів.
Спікер Палати представників від Республіканської партії Майк Джонсон, закликав Україну звільнити свого посла у Вашингтоні через цей епізод.
Водночас Зеленський відмовився обговорювати в США питання звільнення українського посла Оксани Маркарової.
"Я президент України і я можу обговорювати наших послів тільки зі спікером своєї країни. Це в Конституції, я не можу говорити про це зі спікером Джонсоном, з усією повагою", - заявив президент.
- 23 вересня президент України Володимир Зеленський відвідав у США завод у місті Скрентон штату Пенсильванія, який виробляє артилерійські снаряди 155-го калібру.
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