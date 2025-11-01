Карні вибачився перед Трампом за телевізійну рекламу проти тарифів

Про це пише Bloomberg.

Під час саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в південнокорейському місті Кьонджу Карні визнав, що реклама була помилкою і не відображала офіційну позицію уряду Канади.

"Я вибачився перед президентом", – заявив він.

Очільник канадського уряду запевнив, що бачив цей ролик до ефіру і просив прем’єр-міністра Онтаріо Дага Форда не запускати його.

"Я б так не вчинив, - наголосив Карні. -Я несу відповідальність у своїй ролі прем'єр-міністра за відносини з президентом Сполучених Штатів.Таке трапляється. Ми приймаємо і хороше, і погане, і я вибачився".

Трамп раніше заявив, що отримав вибачення від Карні, але натякнув, що торговельні переговори між двома країнами не відновляться.

"У мене дуже хороші відносини (з Карні - ред.). Він мені дуже подобається, але, знаєте, те, що вони зробили, було неправильно. Він був дуже ввічливий. Він вибачився за те, що вони зробили з рекламою", - заявив Трамп.