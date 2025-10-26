Трамп підвищив мита на товари з Канади на 10% через канадську антитарифну телерекламу
Президент США Дональд Трамп оголосив у суботу, 25 жовтня, про підвищення мит на товари з Канади на 10% у відповідь на рекламу, спонсоровану урядом провінції Онтаріо, яка критикувала американські тарифи
Про це пише The Guardian.
"Через серйозне перекручування фактів і ворожі дії я підвищую мита на Канаду на 10% понад те, що вони платять зараз", - заявив він.
Реклама, яка викликала обурення Білого дому, містила уривки з промови Рональда Рейгана 1987 року про шкоду торговельних бар’єрів. Вона вийшла в ефір під час трансляції першого матчу Світової серії між Toronto Blue Jays і Los Angeles Dodgers.
Трамп назвав рекламу "шахрайською" та додав, що "вона має бути негайно знята з ефіру". На його переконання, "єдина мета" реклами полягає в "надії Канади, що Верховний суд США прийде на "допомогу" щодо тарифів, які вони використовували роками, щоб нашкодити США".
Прем’єр провінції Онтаріо Дуг Форд заявив, що реклама буде призупинена з понеділка — після консультацій із федеральним урядом Канади. За його словами, Оттава прагне відновити торговельні переговори зі США.
- 11 жовтня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових тарифів у розмірі 100% проти Китаю та встановлення експортного контролю на критично важливе програмне забезпечення.
