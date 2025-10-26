Трамп підвищив мита на товари з Канади на 10% через канадську антитарифну телерекламу

Про це пише The Guardian.

"Через серйозне перекручування фактів і ворожі дії я підвищую мита на Канаду на 10% понад те, що вони платять зараз", - заявив він.

Реклама, яка викликала обурення Білого дому, містила уривки з промови Рональда Рейгана 1987 року про шкоду торговельних бар’єрів. Вона вийшла в ефір під час трансляції першого матчу Світової серії між Toronto Blue Jays і Los Angeles Dodgers.

Трамп назвав рекламу "шахрайською" та додав, що "вона має бути негайно знята з ефіру". На його переконання, "єдина мета" реклами полягає в "надії Канади, що Верховний суд США прийде на "допомогу" щодо тарифів, які вони використовували роками, щоб нашкодити США".

Прем’єр провінції Онтаріо Дуг Форд заявив, що реклама буде призупинена з понеділка — після консультацій із федеральним урядом Канади. За його словами, Оттава прагне відновити торговельні переговори зі США.

"High tariffs inevitably lead to retaliation by foreign countries... Markets shrink and collapse, businesses and industries shut down, and millions of people lose their jobs."



The Government of Ontario is up with this anti-tariff ad featuring a clip of Ronald Reagan. pic.twitter.com/fJ7MtVSGSy — AdImpact Politics (@AdImpact_Pol) October 21, 2025