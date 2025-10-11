США запровадять додаткові 100% мита проти Китаю у відповідь на "масштабні експортні обмеження", - Трамп
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових тарифів у розмірі 100% проти Китаю та встановлення експортного контролю на критично важливе програмне забезпечення
Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Clash Report.
Американський президент повідомив, що Китай з 1 листопада 2025 року запроваджує масштабні експортні обмеження на більшість власної продукції, а також на деякі товари, які не виробляються на його території.
"Це стосується УСІХ країн без винятку і, очевидно, є планом, розробленим ними роками раніше. Це абсолютно безпрецедентний випадок у міжнародній торгівлі та моральна ганьба у відносинах з іншими націями", - йдеться у повідомленні.
Дональд Трамп зазначив, що, у відповідь на дії Китаю, США запровадять додаткові 100% мита на китайські товари, починаючи з 1 листопада 2025 року або раніше, якщо ситуація зміниться. Також буде впроваджено експортний контроль на будь-яке критично важливе програмне забезпечення.
"Неможливо повірити, що Китай вдався до такого кроку, але це сталося, і далі вже історія", - додав він.
- 10 жовтня Дональд Трамп заявив, що може скасувати заплановану зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном через рішення Пекіна посилити правила експорту рідкісних металів.
