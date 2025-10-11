Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ США запровадять додаткові 100% мита проти Китаю у відповідь на "масштабні експортні обмеження", - Трамп

США запровадять додаткові 100% мита проти Китаю у відповідь на "масштабні експортні обмеження", - Трамп

Марія Музиченко
11 жовтня, 2025 субота
00:42
Світ Дональд Трамп

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про запровадження додаткових тарифів у розмірі 100% проти Китаю та встановлення експортного контролю на критично важливе програмне забезпечення

Зміст

Про це він написав у соцмережі Truth Social, повідомляє Clash Report.

Американський президент повідомив, що Китай з 1 листопада 2025 року запроваджує масштабні експортні обмеження на більшість власної продукції, а також на деякі товари, які не виробляються на його території.

"Це стосується УСІХ країн без винятку і, очевидно, є планом, розробленим ними роками раніше. Це абсолютно безпрецедентний випадок у міжнародній торгівлі та моральна ганьба у відносинах з іншими націями", - йдеться у повідомленні.

Дональд Трамп зазначив, що, у відповідь на дії Китаю, США запровадять додаткові 100% мита на китайські товари, починаючи з 1 листопада 2025 року або раніше, якщо ситуація зміниться. Також буде впроваджено експортний контроль на будь-яке критично важливе програмне забезпечення.

"Неможливо повірити, що Китай вдався до такого кроку, але це сталося, і далі вже історія", - додав він.

  • 10 жовтня  Дональд Трамп заявив, що може скасувати заплановану зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном через рішення Пекіна посилити правила експорту рідкісних металів.
Теги:
Новини
Китай
Дональд Трамп
США
Читайте також:
Георгій Судаков (праворуч), Україна - Ісландія
Автор Дмитро Марценишин
10 жовтня, 2025 п'ятниця
Україна перемогла Ісландію у матчі відбору ЧС-2026
Хав'єр Мілей
Автор Адріана Муллаянова
8 жовтня, 2025 середа
Аргентинський "рок-зірковий президент" Мілей виступив у Буенос-Айресі, заявивши: "Я людина"
Анастасія Матов
9 жовтня, 2025 четвер
Анастасія Матов долучилася до лав ЗСУ у 18 років. Зараз їй 19 і вона служить у Десантно-штурмових військах
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.3
    Купівля 41.3
    Продаж 41.79
  • EUR
    Купівля 47.87
    Продаж 48.54
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
11 жовтня
00:59
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія атакує Україну дронами: на Харківщині зайнялися пожежі на місці влучань, є постраждалий
00:56
Оновлено
Київ без світла, блекаут
Атака РФ на енергоінфраструктуру: частина Києва без світла, в деяких областях діють графіки, є влучання по греблі ДніпроГЕС
2025, п'ятниця
10 жовтня
23:57
Оновлено
Кіліан Мбаппе, збірна Франції
Відбір ЧС-2026: результати матчів 10 жовтня
23:41
Оновлено
Георгій Судаков (праворуч), Україна - Ісландія
Україна перемогла Ісландію у матчі відбору ЧС-2026
23:15
Бундесвер
Німецькі військові не можуть збивати БПЛА на території країни через юридичні обмеження, запроваджені після Другої світової війни
23:07
прапор, Євросоюз
Сім країн ЄС збільшили імпорт російських енергоносіїв у 2025 році, — Reuters
22:21
Володимир Зеленський
"Дякую за слова співчуття": Зеленський після масованого удару РФ поговорив із Мерцом і Стармером
22:09
Оновлено
Від початку доби на фронті відбулось 198 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
21:24
Латвія
Посилення міграційних правил: Латвія наказала понад 800 росіянам покинути країну
21:21
Ексклюзив
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Ворог модернізував комплекси для запуску балістики: генерал Романенко про особливості нічної атаки 10 жовтня
21:15
Огляд
Марія Коріна Мачадо
Нобель миру за мужність: як Марія Коріна Мачадо стала символом боротьби у Венесуелі
20:51
Ексклюзив
Україна росія війна
Закон про репарації може стати справжнім переломним моментом у підтримці України, - американський дипломат Карпентер
20:46
Дональд Трамп
Трамп пригрозив відмовитись від зустрічі з Сі Цзіньпіном після того, як Китай посилив правила експорту рідкісних металів
20:35
Дональд Трамп
"Дякую президенту Путіну!": Трамп відреагував на заяву диктатора щодо Нобелівської премії миру
20:00
OPINION
Російські активи в Європі. Як вони можуть працювати на Україну
19:59
Метт Вітакер
"Сталін сказав, що кількість – це сама по собі якість": посол США при НАТО Вітакер розкритикував європейський оборонпром
19:45
Ексклюзив
Зеленский путін
Чим Путін може відповісти на постачання Tomahawk Україні: у Defense Express спрогнозували можливу реакцію Кремля
19:37
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Путін мав би серйозно сприймати слова Зеленського про блекаут у Москві, - Чех
19:16
Ексклюзив
знищені окупанти
Кількість втрат росіян не може не відображатись на їхніх перспективах на полі бою, - офіцер НГУ Іллєнко
19:15
Володимир Зеленський
Зеленський підсумував міжнародну роботу за 9 місяців та визначив пріоритети до кінця року
19:04
Меланія Трамп заявила, що після "відкриття каналу комунікації" з Путіним, 8 українських дітей возз'єдналися з родинами
18:43
Віталій Кличко
"Ситуація складна. Давайте говорити правду": Кличко закликав киян зробити запаси води та їжі й зарядити пристрої
18:38
Путін в Кремлі
"Тупий сигнал від Росії світові, що політика агресії та терору триває", - МЗС про обстріл України 10 жовтня
18:05
Оновлено
Атака РФ, наслідки у Печерському районі Києва
Комбінована атака РФ: у Запоріжжі загинула дитина, у Києві та області пошкоджено багатоповерхівки, по всій Україні понад 20 постраждалих
18:03
OPINION
"Військовим тут не місце". Відповідь Віталію Кіму на заяву, що ветеранам не варто йти у політику
18:00
Ексклюзив
Tomahawk
Не маю великого оптимізму: американський дипломат Карпентер щодо надання ракет Tomahawk Україні
17:50
"Ситуація залишається складною": DeepState повідомив, що РФ завела десант у Володимирівку на Донеччині
17:48
Ексклюзив
дрон
Гадаю, країни Балтії були не проти б, щоб їх атакували російські дрони, втім, є умови,- історик Чех
17:32
Малий модульний реактор
На місці ТЕС можуть з’явитись міні-АЕС: у ВРУ презентували законопроєкт щодо впровадження малих модульних реакторів в Україні
16:27
Ексклюзив
Володимир Путін і російський дрон
Путін може замислитись про перемовини лише під жорстким тиском, - Портников
16:25
Зеленський, Путін, Трамп
Путін зробив заяву щодо Tomahawk і назвав "понтами" погрози Зеленського про удари по Москві
16:14
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
Вимушені аварійні відключення застосовуються в Києві та семи областях, — Укренерго
16:09
Білий Дім
"Нобелівський комітет довів, що для нього політика важливіша за мир": у Трампа прокоментували вручення премії миру
16:02
OPINION
Терор Росії: гарантованого захисту не буває
15:57
Молдова ЕС
Росія витратила щонайменше €100 млн на втручання у вибори в Молдові, — посол Ківерь
15:41
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:33
Армія, Велика Британія
Велика Британія передала Україні ракети для ППО на 5 місяців раніше запланованого терміну
14:00
OPINION
Утримати темп, momentum
13:47
Ексклюзив
США космос наука технології
Українські космічні війська: експерт Самусь про важливість власних розвідданних
13:34
Оновлено
Газа 14 січня 2025 року на тлі триваючої війни на території Палестини між Ізраїлем і ХАМАС
Угода про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС набула чинності
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV