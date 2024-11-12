Кая Каллас запропонувала залучити $300 млрд від заморожених російських активів на відновлення України
Новообрана верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики Кая Каллас заявила, що блок повинен використати близько 300 млрд доларів заморожених російських активів безпосередньо для фінансування відновлення України
Про це інформує Bloomberg.
Згідно з повідомленням, цю пропозицію вона озвучила під час слухань у Європарламенті перед затвердженням її кандидатури.
"Я не буду використовувати слово "конфіскація", тому що мова йде про використання активів у законний спосіб", - наголосила вона.
Пропозиція Каллас контрастує з поточною позицією G7, яка передбачає використання лише прибутків від заморожених активів РФ.
"Ми визнаємо, що Росія має законні претензії до нас, оскільки ми володіємо їхніми активами, - пояснила Каллас. - Але Україна також має законні претензії до Росії, тому що вони щодня руйнують Україну".
На її переконання, відповідальність за відновлення України повністю лежить на Росії. Каллас зазначила, що Росія має право "забрати" свої активи в рамках врегулювання конфлікту, але додала, що має сумніви, що "з огляду на те, що відбувається, щось може залишитися".
Відповідаючи на запитання платників податків про те, чому країни - члени ЄС повинні платити за відновлення України, Каллас пояснила, що за це мають відповідати росіяни.
"Ми не повинні, - наголосила вона. - За це платять ті, хто руйнує Україну".
- Також новообрана верховна представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас заявила, що Європейський Союз має намір підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно" у її боротьбі з російською агресією.
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