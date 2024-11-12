Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Кая Каллас запропонувала залучити $300 млрд від заморожених російських активів на відновлення України

Кая Каллас запропонувала залучити $300 млрд від заморожених російських активів на відновлення України

Марія Науменко
12 листопада, 2024 вiвторок
15:13
Світ Кая Каллас

Новообрана верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики Кая Каллас заявила, що блок повинен використати близько 300 млрд доларів заморожених російських активів безпосередньо для фінансування відновлення України

Зміст

Про це інформує Bloomberg.

Згідно з повідомленням, цю пропозицію вона озвучила під час слухань у Європарламенті перед затвердженням її кандидатури.

"Я не буду використовувати слово "конфіскація", тому що мова йде про використання активів у законний спосіб", - наголосила вона. 

Пропозиція Каллас контрастує з поточною позицією G7, яка передбачає використання лише прибутків від заморожених активів РФ.

"Ми визнаємо, що Росія має законні претензії до нас, оскільки ми володіємо їхніми активами, - пояснила Каллас. - Але Україна також має законні претензії до Росії, тому що вони щодня руйнують Україну".

На її переконання, відповідальність за відновлення України повністю  лежить на Росії. Каллас зазначила, що Росія має право "забрати" свої активи в рамках врегулювання конфлікту, але додала, що має сумніви, що "з огляду на те, що відбувається, щось може залишитися".

Відповідаючи на запитання платників податків про те, чому країни - члени ЄС повинні платити за відновлення України, Каллас пояснила, що за це мають відповідати росіяни.

"Ми не повинні, - наголосила вона. - За це платять ті, хто руйнує Україну".

  • Також новообрана верховна представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас заявила, що Європейський Союз має намір підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно" у її боротьбі з російською агресією.

 

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
ЄС
політика
Війна з Росією
допомога Україні
підтримка України
Економіка
Світ про Україну
Читайте також:
Автор Олег Постернак
11 листопада, 2024 понедiлок
Чи "уламає" Трамп Путіна на мир?
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Ірена Моляр
11 листопада, 2024 понедiлок
Путіну немає сенсу ставати на шлях перемовин, він відчуває певний кураж, - Згурець
метро
Автор Юлія Лаврук
9 листопада, 2024 субота
У Києві на знаку метро "Осокорки" повісилась 24-річна дівчина, - ЗМІ
  • USD 41.19
    Купівля 41.19
    Продаж 41.67
  • EUR
    Купівля 43.9
    Продаж 44.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
12 листопада
16:49
Іран
У Тегерані через удари Ізраїлю будують тунель, що сполучатиме станцію метро з лікарнею
16:47
Ексклюзив
Михайло Самусь
Росія нездатна перемогти Україну військовим шляхом, - експерт Самусь
16:39
З початку доби на фронті відбулось 110 бойових зіткнень. На Курахівському напрямку найгарячіше біля Іллінки та Новоселидівки
16:34
Вийшов перший трейлер фільму "Місія нездійсненна: Фінальна розплата"
16:25
OPINION
Європа має припинити боятися ескалації та запросити Україну в НАТО, – Микола Княжицький на форумі Via Carpatia
16:14
COP29
Дуда відмовився робити спільне фото з учасниками COP29 в Баку через Лукашенка
16:11
ЗСУ
Уряд ухвалив постанову щодо переведень воїнів між військовими частинами
16:02
OPINION
Час проросійських "корисних ідіотів" і просто "міських божевільних"
15:43
Київтеплоенерго
Поліція прийшла з обшуками до офісу Київтеплоенерго
15:37
Зірка "Мосту шпигунів" Марк Райленс може зіграти Дамблдора в серіалі про Гаррі Поттера
15:25
В окупованому Криму росіяни переховують бронетехніку в покинутих військових частинах
В окупованому Криму росіяни переховують бронетехніку в покинутих військових частинах, - "Атеш"
15:24
Ексклюзив
Тарас Томенко, режисер
Факт існування українського кіно унеможливлює просування російських фільмів на кінофестивалях, - кінорежисер Томенко
15:13
Оновлено
Ілюстративне фото
РФ ударила дроном по Харкову: є постраждалі та пошкодження
15:02
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:59
Екскерівнику Київського метрополітену оголосили підозру в недбалості через підтоплення тунелю на "синій" гілці
14:30
РФ щодня атакує Сумщину в середньому 30 КАБами і 40 FPV-дронами
14:17
Перший сніг у Вітебську, Білорусь (2 листопада 2024 року)
Мокрий сніг і крижаний дощ: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 13 листопада
14:07
Ексклюзив
Максим Голенко, директор театру імені Заньковецької
Під час війни театр - це зброя, - очільник театру ім. Марії Заньковецької Голенко
14:03
Оновлено
Удар по Кривому Рогу 11 листопада
У Кривому Розі оголосили День жалоби за загиблими внаслідок удару РФ по багатоповерхівці 11 листопада
14:03
OPINION
Про мирні плани Трампа. Що насправді про них відомо?
13:58
Китай, інцидент
У Китаї автівка в'їхала у натовп: загинули 35 людей, 43 постраждалих
13:47
людина спить
Американські вчені з'ясували, що сон може допомогти ухвалювати більш раціональні рішення
13:39
Ексклюзив
Олесь Санін
Карпати є історією духу, я знімав кіно не про пейзажі, а про незламність українського народу, - кінорежисер Санін
13:37
Ілюстративне фото
Адміністраторку проросійських Telegram-каналів засудили до 10 років ув'язнення
13:29
Тернівська дамба Курахівського водосховища
Вода прибуває, але виїхати й оглянути руйнування греблі на Курахівському водосховищі не вдалося через обстріли, - МВА
13:10
Німеччина уряд
Як компроміс між Шольцом і Мерцом: у Німеччині назвали нову дату позачергових федеральних виборів
12:57
ЗСУ
Перша група добровольців з Українського легіону підписала контракти з ЗСУ
12:51
Ексклюзив
Іван Малкович
"Культурна аура нації відроджується у війні": видавець Малкович про резиденцію воїнів-письменників
12:47
Російський газ
Російський проєкт Arctic LNG 2 майже припинив видобуток газу через санкції на експорт, - Bloomberg
12:46
Віа Карпатя - відкритя
ППО для культури, відбудова та європейська інтеграція: форум Via Carpatia розпочався в Києві
12:37
Губернатор Курщини звільнив голову Суджанського району на зустрічі з біженцями: жителі вимагали визнати, що в регіоні війна
12:35
РФ вдарила по селищу Біленьке на Донеччині
РФ вдарила по селищу Біленьке на Донеччині: поранено підлітка
12:33
Філіппіни, ВМС
Філіппіни заявили, що Китай змушує їх відмовитися від прав у Південнокитайському морі
12:26
Проєкт "Спадок" і музей Ханенків випустили альбом романсів на тексти класиків і обробки народних пісень XX ст.
12:08
У США зафіксували сплеск попиту серед жінок на пігулки для аборту після перемоги Трампа, - WP
12:08
Оновлено
Молдова
МЗС Молдови вручило російському послу ноту протесту через втручання у вибори та падіння безпілотників РФ
12:03
OPINION
блог Ірина Цілик
Страшна симетрія війни: від ракетних ударів Росії гинуть цілі родини
11:58
Актор Богдан Бенюк отримав нагороду кінофестивалю в Іспанії за фільм "Мій карпатський дідусь"
11:54
Оновлено
У Миколаєві через удар БПЛА 11 листопада загинули 5 людей, у місті оголосили жалобу
11:48
Огляд
світ, міжнародний огляд
Що встигне зробити Байден для України за останні два місяці президентства, а Трамп вже обрав нового посла в ООН. Акценти світових ЗМІ 12 листопада
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV