"Сьогодні, завтра і стільки, скільки буде потрібно": новообрана верховна представниця ЄС із зовнішньої політики Каллас про підтримку України
Новообрана верховна представниця ЄС із зовнішньої політики Кая Каллас заявила, що Європейський Союз має намір підтримувати Україну "стільки, скільки буде потрібно" у її боротьбі з російською агресією
Про це інформує Barron's.
Каллас, колишня прем'єр-міністр Естонії, наголосила на складній ситуації на полі бою та необхідності продовження щоденної роботи для забезпечення підтримки України.
"Ситуація на полі бою складна. І саме тому ми повинні продовжувати працювати кожен день, - наголосила вона. - Сьогодні, завтра і так довго, як це буде потрібно, і з такою кількістю військової, фінансової та гуманітарної допомоги, яка буде необхідна".
Дипломатка також підкреслила важливість "чіткої стратегії щодо шляху приєднання України до ЄС", оскільки те, "за що ми тут боремося, - це європейська безпека і європейські принципи".
- Нагадаємо, раніше Європейська рада погодила кандидатури для призначення на керівні посади у ключових інституціях ЄС. Зокрема, прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас була запропонована на посаду високого представника ЄС. Після цього естонський президент Алар Каріс призначив новий уряд країни, який очолюватиме премʼєр Крістен Міхал.
- 23 жовтня Каллас заявила, що на новій посаді серед її пріоритетів буде зміцнення безпеки ЄС та питання розв'язання війни Росії проти України.
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