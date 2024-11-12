"Сьогодні, завтра і стільки, скільки буде потрібно": новообрана верховна представниця ЄС із зовнішньої політики Каллас про підтримку України

Про це інформує Barron's.

Каллас, колишня прем'єр-міністр Естонії, наголосила на складній ситуації на полі бою та необхідності продовження щоденної роботи для забезпечення підтримки України.

"Ситуація на полі бою складна. І саме тому ми повинні продовжувати працювати кожен день, - наголосила вона. - Сьогодні, завтра і так довго, як це буде потрібно, і з такою кількістю військової, фінансової та гуманітарної допомоги, яка буде необхідна".

Дипломатка також підкреслила важливість "чіткої стратегії щодо шляху приєднання України до ЄС", оскільки те, "за що ми тут боремося, - це європейська безпека і європейські принципи".