ХАМАС оголосив про вихід із перемовин про перемир'я з Ізраїлем

Про це повідомляє The Times of Israel.

Політичний лідер угруповання Ісмаїл Ханія повідомив міжнародним посередникам про своє рішення припинити переговори.

Причинами такого кроку він назвав "масові вбивства" цивільних з боку Ізраїлю, а також "несерйозне ставлення" Ізраїлю до переговорів, "політику зволікання і перешкоджання".

Ця заява ХАМАС може свідчити про наростання напруги в конфлікті та про те, що шанси на мирне врегулювання зменшуються.