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ХАМАС оголосив про вихід із перемовин про перемир'я з Ізраїлем

14 липня, 2024 неділя
12:18
Світ терористи ХАМАС

Високопоставлений представник ХАМАС заявив, що палестинське терористичне угрупування виходить з переговорів про перемир'я і звільнення заручників у війні в Газі через "масові вбивства" з боку Ізраїлю

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Про це повідомляє The Times of Israel.

Політичний лідер угруповання Ісмаїл Ханія повідомив міжнародним посередникам про своє рішення припинити переговори.

Причинами такого кроку він назвав "масові вбивства" цивільних з боку Ізраїлю, а також "несерйозне ставлення" Ізраїлю до переговорів, "політику зволікання і перешкоджання".

Ця заява ХАМАС може свідчити про наростання напруги в конфлікті та про те, що шанси на мирне врегулювання зменшуються.

  • 6 липня ХАМАС дав попередню згоду на пропозицію США щодо поетапного перемир'я в Газі, відмовившись від своєї ключової вимоги, щоб Ізраїль взяв на себе зобов'язання щодо повного припинення війни.

  •  Натомість 13 липня ЦАХАЛ, націлившись на військового лідера ХАМАС Мохаммеда Дейфа, завдав авіаудару по гуманітарній зоні в Газі, в результаті якого загинула щонайменше 71 людина.

Теги:
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
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