ХАМАС пригрозив повернутись до вимоги повного припинення вогню, якщо перемир’я з Ізраїлем зірветься

Про це пише Reuters.

Перемовини за посередництва Катару та Єгипту щодо запропонованого Сполученими Штатами 60-денного перемир'я тривають понад 10 днів. Згідно з пропозицією, ХАМАС має звільнити 10 заручників і передати тіла ще 18 загиблих. У відповідь Ізраїль погодиться на обмежене звільнення палестинських ув’язнених.

За словами Абу Убайди, ХАМАС неодноразово пропонував звільнити всіх заручників, утримуваних у Газі, та укласти угоду про постійне перемир'я, проте Ізраїль відхиляв ці пропозиції.

"Якщо ворог залишиться непохитним і ухилиться від цього раунду, як це було кожного разу раніше, ми не можемо гарантувати повернення до часткових угод або пропозиції про 10 полонених", – додав речник.

Натомість офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу опублікував заяву, в якій зазначалося, що зусилля Ізраїлю щодо укладення угоди про звільнення заручників та 60-денне перемир'я "досі не були взаємними з боку ХАМАСу".

За інформацією двох представників ХАМАСу, переговори досі не дали прориву. Основні розбіжності — щодо гарантій завершення війни, графіку виведення ізраїльських військ та гуманітарного доступу до Гази.