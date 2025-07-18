ХАМАС пригрозив повернутись до вимоги повного припинення вогню, якщо перемир’я з Ізраїлем зірветься
Речник бойового крила ХАМАСу Абу Убайди заявив, що угруповання готове до тимчасового перемир'я з Ізраїлем, проте в разі провалу поточних переговорів, воно може повернутись до своєї головної вимоги - повноцінного припинення війни
Про це пише Reuters.
Перемовини за посередництва Катару та Єгипту щодо запропонованого Сполученими Штатами 60-денного перемир'я тривають понад 10 днів. Згідно з пропозицією, ХАМАС має звільнити 10 заручників і передати тіла ще 18 загиблих. У відповідь Ізраїль погодиться на обмежене звільнення палестинських ув’язнених.
За словами Абу Убайди, ХАМАС неодноразово пропонував звільнити всіх заручників, утримуваних у Газі, та укласти угоду про постійне перемир'я, проте Ізраїль відхиляв ці пропозиції.
"Якщо ворог залишиться непохитним і ухилиться від цього раунду, як це було кожного разу раніше, ми не можемо гарантувати повернення до часткових угод або пропозиції про 10 полонених", – додав речник.
Натомість офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу опублікував заяву, в якій зазначалося, що зусилля Ізраїлю щодо укладення угоди про звільнення заручників та 60-денне перемир'я "досі не були взаємними з боку ХАМАСу".
За інформацією двох представників ХАМАСу, переговори досі не дали прориву. Основні розбіжності — щодо гарантій завершення війни, графіку виведення ізраїльських військ та гуманітарного доступу до Гази.
- Високопоставлений представник ХАМАС повідомив, що терористичне угруповання втратило контроль над приблизно 80% території сектора Газа, а від його військової структури "майже нічого не залишилося".
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