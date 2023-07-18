Світ хоче миру: ця війна не може тривати ще 500 днів, - очільник МЗС Британії

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі під час засідання Ради безпеки ООН, передає Укрінформ.

"Ми не можемо допустити, щоб ця війна тривала ще 500 днів",- заявив він.

Клеверлі наголосив, що Генасамблея ООН регулярно закликає РФ до миру, заснованого на принципах Статуту ООН: "План президента Зеленського з десяти пунктів показав шлях уперед. Україна хоче миру. Ми хочемо миру. Весь світ хоче миру".

Британський міністр підкреслив, що міжнародна спільнота хоче справедливого та міцного миру, тому РФ має вже зараз вивести війська з України.

"Пане Путін, поверніть свої війська додому, закінчіть цю війну зараз",- заявив Клеверлі.

Відзначимо, що 17 липня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради Безпеки ООН на рівні глав зовнішньополітичних відомств з питань підтримання миру в Україні.