Холодна війна повернулася через відродження російських імперських амбіцій, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда висловив переконання, що обстановка холодної війни у світі повертається, а причиною цього є імперські амбіції Росії
Про це пише Politico.
"Ми повинні бути чесними і сказати собі, що ситуація холодної війни повернулася, і це не через дії Сполучених Штатів, а через відродження імперських амбіцій Росії", - заявив Дуда.
Він також наголосив, що в Європі існує величезний дефіцит безпеки. За його словами, нині вкрай важливо, щоб НАТО послала світу "сигнал про єдність НАТО - це має бути дуже ясно".
"І друге важливе послання - це те, що НАТО сильна, і що НАТО бачить загрозу Росії", - додав резидент.
Politico зазначає, що Польща, як і багато інших країн Центральної та Східної Європи, давно попереджала про загрозу, яку Росія становить для Європи, і хоча вони не вітали війну в Україні, лідери країн регіону певною мірою раді тому, що Захід нарешті визнав ці попередження.
"Захід не відреагував належним чином", - сказав Дуда і зауважив, що санкцій та різких заяв було недостатньо, щоб стримати російського диктатора Володимира Путіна.
"Росія зміцнює і нарощує свою військову присутність у Калінінграді, і сьогодні це найбільш сильно мілітаризований шмат землі у світі. Росія також відкрито говорить про розміщення ядерної зброї в Білорусі, і ці дії є новою загрозою для НАТО, тому відповідь НАТО сьогодні має бути адекватною до рівня цієї загрози", - наголосив президент Польщі.
- Ще у лютому міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що ситуація у світі досить напружена, тож країна припускає ймовірність нападу Росії.
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