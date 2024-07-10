Холодна війна повернулася через відродження російських імперських амбіцій, - Дуда

Про це пише Politico.

"Ми повинні бути чесними і сказати собі, що ситуація холодної війни повернулася, і це не через дії Сполучених Штатів, а через відродження імперських амбіцій Росії", - заявив Дуда.

Він також наголосив, що в Європі існує величезний дефіцит безпеки. За його словами, нині вкрай важливо, щоб НАТО послала світу "сигнал про єдність НАТО - це має бути дуже ясно".

"І друге важливе послання - це те, що НАТО сильна, і що НАТО бачить загрозу Росії", - додав резидент.

Politico зазначає, що Польща, як і багато інших країн Центральної та Східної Європи, давно попереджала про загрозу, яку Росія становить для Європи, і хоча вони не вітали війну в Україні, лідери країн регіону певною мірою раді тому, що Захід нарешті визнав ці попередження.

"Захід не відреагував належним чином", - сказав Дуда і зауважив, що санкцій та різких заяв було недостатньо, щоб стримати російського диктатора Володимира Путіна.

"Росія зміцнює і нарощує свою військову присутність у Калінінграді, і сьогодні це найбільш сильно мілітаризований шмат землі у світі. Росія також відкрито говорить про розміщення ядерної зброї в Білорусі, і ці дії є новою загрозою для НАТО, тому відповідь НАТО сьогодні має бути адекватною до рівня цієї загрози", - наголосив президент Польщі.