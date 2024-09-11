Хорватія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на €300 млн
Премʼєр-міністр Хорватії Андрей Пленкович під час візиту до Києва оголосив про новий пакет допомоги для України вартістю €300 млн
Про це повідомили Офіс президента і хорватський премʼєр у соцмережі Х.
За словами Пленковича, Загреб виділив €300 млн для України в межах нового пакета військової допомоги.
"Допомога наразі становить 300 мільйонів євро, а також ми ділитимемось досвідом у гуманітарному розмінуванні територій, переслідуванні військових злочинців та щодо європейського шляху", - написав він.
Водночас президент Володимир Зеленський подякував Хорватії за підтримку та 11-й пакет допомоги.
"Лідери обговорили гуманітарне розмінування забруднених територій. Глава держави відзначив лідерську роль Хорватії в цьому процесі та подякував за ініціативу щодо проведення донорських конференцій із розмінування. Окрему увагу під час зустрічі приділили повоєнному відновленню та відбудові енергетичної інфраструктури", - розповіли в ОП.
- Також сьогодні Велика Британія оголосила про новий пакет допомоги Україні, вартість якого становить понад $780 млн (понад 600 млн фунтів стерлінгів).
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