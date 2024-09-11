Хорватія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на €300 млн

Про це повідомили Офіс президента і хорватський премʼєр у соцмережі Х.

За словами Пленковича, Загреб виділив €300 млн для України в межах нового пакета військової допомоги.

"Допомога наразі становить 300 мільйонів євро, а також ми ділитимемось досвідом у гуманітарному розмінуванні територій, переслідуванні військових злочинців та щодо європейського шляху", - написав він.

Водночас президент Володимир Зеленський подякував Хорватії за підтримку та 11-й пакет допомоги.

"Лідери обговорили гуманітарне розмінування забруднених територій. Глава держави відзначив лідерську роль Хорватії в цьому процесі та подякував за ініціативу щодо проведення донорських конференцій із розмінування. Окрему увагу під час зустрічі приділили повоєнному відновленню та відбудові енергетичної інфраструктури", - розповіли в ОП.