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Британія надасть новий пакет допомоги Україні на понад $780 млн

Дар'я Куркіна
11 вересня, 2024 середа
19:09
Світ Девід Леммі

Велика Британія оголосила про новий пакет допомоги Україні, вартість якого становить понад $780 млн (більше 600 млн фунтів стерлінгів)

Зміст

Про це заявив британський міністр закордонних справ Девід Леммі, йдеться на сайті уряду.

"Підтримка Великою Британією України є непохитною. Наше зобов’язання щодо підтримки на суму понад 600 млн фунтів стерлінгів є останньою частиною нашої постійної підтримки Україні. Це надасть життєво важливу підтримку українцям, які продовжуватимуть терпіти невпинні напади Росії", - сказав Леммі.

Відомо, що Лондон надасть Києву $310 млн на гуманітарні потреби, а $484 млн становитимуть кредитні гарантії, надані Світовим банком для підтримки життєво важливих державних послуг, серед яких підтримка лікарень та шкіл, оплата праці державних службовців і фінансування пенсій.

"Кредитна гарантія, надана Світовим банком, є другим розгортанням пакета на 3 мільярди доларів, який Велика Британія зобов'язала на Конференції з відновлення України в Лондоні минулого року", - пояснили в матеріалі.

Водночас глава міністерства оборони Британії Джон Хілі наголосив, що Україна до кінця 2024 року отримає сотні додаткових ракет ППО, десятки тисяч додаткових артилерійських боєприпасів, а також більше бронетехніки.

  • 6 вересня стало відомо, що Велика Британія передасть Україні 650 легких багатоцільових ракет (LMM) за контрактом на 162 млн фунтів стерлінгів для посилення протиповітряної оборони України.
Теги:
Україна
Росія
зброя
ППО
Війна з Росією
допомога Україні
Велика Британiя
зброя для України
Світ про Україну
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