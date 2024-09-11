Британія надасть новий пакет допомоги Україні на понад $780 млн

Про це заявив британський міністр закордонних справ Девід Леммі, йдеться на сайті уряду.

"Підтримка Великою Британією України є непохитною. Наше зобов’язання щодо підтримки на суму понад 600 млн фунтів стерлінгів є останньою частиною нашої постійної підтримки Україні. Це надасть життєво важливу підтримку українцям, які продовжуватимуть терпіти невпинні напади Росії", - сказав Леммі.

Відомо, що Лондон надасть Києву $310 млн на гуманітарні потреби, а $484 млн становитимуть кредитні гарантії, надані Світовим банком для підтримки життєво важливих державних послуг, серед яких підтримка лікарень та шкіл, оплата праці державних службовців і фінансування пенсій.

"Кредитна гарантія, надана Світовим банком, є другим розгортанням пакета на 3 мільярди доларів, який Велика Британія зобов'язала на Конференції з відновлення України в Лондоні минулого року", - пояснили в матеріалі.

Водночас глава міністерства оборони Британії Джон Хілі наголосив, що Україна до кінця 2024 року отримає сотні додаткових ракет ППО, десятки тисяч додаткових артилерійських боєприпасів, а також більше бронетехніки.