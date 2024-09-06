Британія надасть Україні 650 ракет для ППО вартістю понад $207 млн
Велика Британія передасть Україні 650 легких багатоцільових ракет (LMM) за контрактом на 162 млн фунтів стерлінгів для посилення протиповітряної оборони України
Про це повідомляє міністерство оборони Британії
Допомога на 162 млн фунтів стерлінгів (понад $207 млн, за даними Мінфіну) є частиною зобов'язань нового уряду перед Україною.
Про пакет допомоги у сфері протиповітряної оборони оголосить міністр оборони Джон Хілі, на засіданні Української оборонної контактної групи (UDCG) на базі ВПС США в Рамштайні.
Він заявить про непохитну прихильність Великої Британії до України і закличе союзників продовжувати надавати Україні життєво необхідне обладнання.
Першу партію ракет LMM планують передати до кінця цього року.
Ракети, вироблені компанією Thales на заводі в Белфасті, є дуже універсальними і можуть запускатися з різних платформ на суші, морі і в повітрі, йдеться у повідомленні.
- На 24-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбудеться 6 вересня, сфокусують увагу зокрема на темах посилення можливостей протиповітряної оборони для Києва й Коаліції повітряних сил..
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