Британія надасть Україні 650 ракет для ППО вартістю понад $207 млн

Про це повідомляє міністерство оборони Британії

Допомога на 162 млн фунтів стерлінгів (понад $207 млн, за даними Мінфіну) є частиною зобов'язань нового уряду перед Україною.

Про пакет допомоги у сфері протиповітряної оборони оголосить міністр оборони Джон Хілі, на засіданні Української оборонної контактної групи (UDCG) на базі ВПС США в Рамштайні.

Він заявить про непохитну прихильність Великої Британії до України і закличе союзників продовжувати надавати Україні життєво необхідне обладнання.

Першу партію ракет LMM планують передати до кінця цього року.

Ракети, вироблені компанією Thales на заводі в Белфасті, є дуже універсальними і можуть запускатися з різних платформ на суші, морі і в повітрі, йдеться у повідомленні.