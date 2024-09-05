Коаліція повітряних сил і ППО: у Пентагоні назвали основні теми засідання "Рамштайну-24"
На 24-му засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбудеться 6 вересня, сфокусують увагу зокрема на темах посилення можливостей протиповітряної оборони для Києва й Коаліції повітряних сил
Про це заявила заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінгх, передає Укрінформ.
"Ключові аспекти засідання Контактної групи з питань оборони України включатимуть посилення можливостей протиповітряної оборони України, оновлення коаліцій можливостей UDCG, включно з коаліцією ВПС, а також активізацію оборонно-промислових баз країн коаліції, щоби забезпечити підтримку України в довгостроковій перспективі", - розповіла вона.
Сінгх підкреслила, зусилля учасників Рамштайну "надалі відіграють важливу роль у боротьбі України за свободу й суверенітет" і наголосила: "Україна має значення як для американської, так і для міжнародної безпеки".
- 20 серпня стало відомо, що наступне 24-е засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 6 вересня на авіабазі в Німеччині.
- Востаннє засідання "Рамштайн" проводили 13 червня. Тоді відбулася чергова зустріч міністра оборони України Рустема Умєрова з міністром оборони США Ллойдом Остіном.
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