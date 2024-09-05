Коаліція повітряних сил і ППО: у Пентагоні назвали основні теми засідання "Рамштайну-24"

Про це заявила заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінгх, передає Укрінформ.

"Ключові аспекти засідання Контактної групи з питань оборони України включатимуть посилення можливостей протиповітряної оборони України, оновлення коаліцій можливостей UDCG, включно з коаліцією ВПС, а також активізацію оборонно-промислових баз країн коаліції, щоби забезпечити підтримку України в довгостроковій перспективі", - розповіла вона.

Сінгх підкреслила, зусилля учасників Рамштайну "надалі відіграють важливу роль у боротьбі України за свободу й суверенітет" і наголосила: "Україна має значення як для американської, так і для міжнародної безпеки".