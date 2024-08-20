Засідання "Рамштайну" відбудеться 6 вересня у Німеччині, - "Радіо Свобода"

Про це заявили у Військово-повітряних силах США в Європі, передає "Радіо Свобода".

Зазначено, засідання проводитиме міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін на авіабазі американських збройних сил у Німеччині.

"6 вересня 2024 року міністр оборони США Ллойд Остін проведе зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн", Німеччина", - йдеться в повідомленні.

Контактна група з питань оборони України (формат "Рамштайн") обʼєднує понад 50 світових держав, які координують постачання зброї Україні.