Засідання "Рамштайну" відбудеться 6 вересня у Німеччині, - "Радіо Свобода"
Наступне 24-е засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться 6 вересня на авіабазі в Німеччині
Про це заявили у Військово-повітряних силах США в Європі, передає "Радіо Свобода".
Зазначено, засідання проводитиме міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін на авіабазі американських збройних сил у Німеччині.
"6 вересня 2024 року міністр оборони США Ллойд Остін проведе зустріч Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн", Німеччина", - йдеться в повідомленні.
Контактна група з питань оборони України (формат "Рамштайн") обʼєднує понад 50 світових держав, які координують постачання зброї Україні.
- Востаннє засідання "Рамштайн" проводили 13 червня. Тоді відбулася чергова зустріч міністра оборони України Рустема Умєрова з міністром оборони США Ллойдом Остіном.
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