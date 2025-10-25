Хорватія відновлює обов’язкову військову службу на ті загроз з боку РФ

Про це пише EuroNews.

Законопроєкт підтримали 84 депутати, 11 проголосували проти, ще 30 утрималися.

Згідно з рішенням, служба триватиме два місяці та передбачатиме базову військову підготовку. Призовники отримуватимуть зарплату, а ті, хто відмовляється з міркувань совісті, можуть пройти альтернативну цивільну службу. Першими на медичне обстеження будуть викликані молоді люди, народжені у 2007 році.

У відомстві пояснили, що мета призову – навчити молодь навичкам, необхідним у кризових ситуаціях, і зміцнити національну безпеку.