Хорватія відновлює обов’язкову військову службу на ті загроз з боку РФ
У п'ятницю, 24 жовтня, парламент Хорватії схвалив відновлення обов’язкового призову до армії
Про це пише EuroNews.
Законопроєкт підтримали 84 депутати, 11 проголосували проти, ще 30 утрималися.
Згідно з рішенням, служба триватиме два місяці та передбачатиме базову військову підготовку. Призовники отримуватимуть зарплату, а ті, хто відмовляється з міркувань совісті, можуть пройти альтернативну цивільну службу. Першими на медичне обстеження будуть викликані молоді люди, народжені у 2007 році.
У відомстві пояснили, що мета призову – навчити молодь навичкам, необхідним у кризових ситуаціях, і зміцнити національну безпеку.
- У липні парламент Данії прийняв закон, відповідно до якого жінки, яким виповнилося 18 років, нарівні з чоловіками повинні реєструватися на проходження військової служби.
