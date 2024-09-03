Хусити атакували два нафтові танкери у Червоному морі
У понеділок, 2 вересня, єменські хусити атакували два танкери з сирою нафтою у Червоному морі - під прапорами Саудівської Аравії та Панами
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що бойовики атакували два нафтові танкери: "Амджад" під прапором Саудівської Аравії та "Блакитна лагуна I" під прапором Панами. Пізно ввечері хусити взяли на себе відповідальність за обстріл "Блакитної лагуни" кількома ракетами та безпілотниками, але нічого не згадали про "Амджад".
Центральне командування США повідомило, що хусити атакували два танкери двома балістичними ракетами та односторонньою безпілотною авіаційною системою, вразивши обидва судна.
Видання пише, що кораблі пливли поруч один з одним під час удару, але змогли продовжити свій рух без серйозних пошкоджень або будь-яких втрат.
- Греція повідомила про можливий розлив нафти довжиною 2,2 морські милі після атаки єменських хуситів у Червоному морі по танкеру Sounion 21 серпня.
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