Греція заявила про можливий розлив нафти після атаки хуситів по танкеру в Червоному морі

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з листом генерального директора Греції з питань судноплавства від 29 серпня, поширеним морським агентством ООН у п'ятницю, "потенційний розлив" було помітно на знімку, отриманому від Європейського агентства з безпеки на морі.

"Місце розливу нафти збігається з місцем розташування судна", - йдеться в листі.

За словами офіційних осіб США, вантаж танкера Sounion, який йшов під прапором Греції, залишився неушкодженим, хоча судно, як виявилося, дало пробоїну. Атаки призвели до загоряння двигуна, а це означає, що судно могло втратити частину палива, яке спалював його двигун.

"За таких обставин стан танкера, який перевозить 150 тисяч тонн сирої нафти, становить серйозну екологічну небезпеку для морського середовища Червоного моря, - додається у листі. - Греція закликає всі країни і всіх причетних до цього суб'єктів надати допомогу в запобіганні екологічної небезпеки і вирішенні ситуації, що склалася".