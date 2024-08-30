Греція заявила про можливий розлив нафти після атаки хуситів по танкеру в Червоному морі
Греція повідомила про можливий розлив нафти довжиною 2,2 морські милі після атаки єменських хуситів у Червоному морі по танкеру Sounion 21 серпня
Про це повідомляє Bloomberg.
Згідно з листом генерального директора Греції з питань судноплавства від 29 серпня, поширеним морським агентством ООН у п'ятницю, "потенційний розлив" було помітно на знімку, отриманому від Європейського агентства з безпеки на морі.
"Місце розливу нафти збігається з місцем розташування судна", - йдеться в листі.
За словами офіційних осіб США, вантаж танкера Sounion, який йшов під прапором Греції, залишився неушкодженим, хоча судно, як виявилося, дало пробоїну. Атаки призвели до загоряння двигуна, а це означає, що судно могло втратити частину палива, яке спалював його двигун.
"За таких обставин стан танкера, який перевозить 150 тисяч тонн сирої нафти, становить серйозну екологічну небезпеку для морського середовища Червоного моря, - додається у листі. - Греція закликає всі країни і всіх причетних до цього суб'єктів надати допомогу в запобіганні екологічної небезпеки і вирішенні ситуації, що склалася".
- Протягом доби, 13 серпня, сили Центрального командування Збройних сил США знищили два судна хуситів у Червоному морі.
- 16 серпня американські військові ліквідували морський дрон у Червоному морі, а також знищили наземну станцію хуситів у Ємені.
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