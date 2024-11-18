Хусити атакували комерційне судно в Червоному морі
Ввечері неділі, 17 листопада, британський військовий Центр морських торгівельних операцій (UKMTO) повідомив, що єменські хусити атакували комерційне судно, що прямувало через південну частину Червоного моря
Про це повідомляє Associated Press.
За даними UKMTO, капітан судна побачив, що "ракета пролетіла в безпосередній близькості від судна", коли воно проходило поблизу Баб-ель-Мандебської протоки, що з'єднує Червоне море з Аденською затокою.
Атака сталася приблизно за 48 кілометрів на захід від єменського портового міста Мокка.
"Судно і екіпаж перебувають у безпеці і прямують до наступного порту заходу№, - додали в UKMTO.
Ця атака є однією з багатьох, що сталися з початку війни в Газі у жовтні 2023 року. За даними UKMTO, з того часу хусити атакували понад 90 торгових суден, використовуючи ракети та безпілотники. В результаті цих атак було захоплено одне судно, потоплено два, а четверо моряків загинули. Деякі атаки були успішно перехоплені коаліцією на чолі з США.
Представники хуситів поки що не коментували останній інцидент.
- 14 листопада повідомлялось, що американські військові завдали низки авіаударів по військових складах хуситів у Ємені, де вони зберігали сучасне озброєння.
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