Хусити атакували комерційне судно в Червоному морі

Про це повідомляє Associated Press.

За даними UKMTO, капітан судна побачив, що "ракета пролетіла в безпосередній близькості від судна", коли воно проходило поблизу Баб-ель-Мандебської протоки, що з'єднує Червоне море з Аденською затокою.

Атака сталася приблизно за 48 кілометрів на захід від єменського портового міста Мокка.

"Судно і екіпаж перебувають у безпеці і прямують до наступного порту заходу№, - додали в UKMTO.

Ця атака є однією з багатьох, що сталися з початку війни в Газі у жовтні 2023 року. За даними UKMTO, з того часу хусити атакували понад 90 торгових суден, використовуючи ракети та безпілотники. В результаті цих атак було захоплено одне судно, потоплено два, а четверо моряків загинули. Деякі атаки були успішно перехоплені коаліцією на чолі з США.

Представники хуситів поки що не коментували останній інцидент.