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Головна Світ Хусити атакували комерційне судно в Червоному морі

Хусити атакували комерційне судно в Червоному морі

Марія Науменко
18 листопада, 2024 понедiлок
06:56
Світ

Ввечері неділі, 17 листопада, британський військовий Центр морських торгівельних операцій (UKMTO) повідомив, що єменські хусити атакували комерційне судно, що прямувало через південну частину Червоного моря

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Про це повідомляє Associated Press.

За даними UKMTO, капітан судна побачив, що "ракета пролетіла в безпосередній близькості від судна", коли воно проходило поблизу Баб-ель-Мандебської протоки, що з'єднує Червоне море з Аденською затокою.

Атака сталася приблизно за 48 кілометрів на захід від єменського портового міста Мокка.

"Судно і екіпаж перебувають у безпеці і прямують до наступного порту заходу№, - додали в UKMTO.

Ця атака є однією з багатьох, що сталися з початку війни в Газі у жовтні 2023 року. За даними UKMTO, з того часу хусити атакували понад 90 торгових суден, використовуючи ракети та безпілотники. В результаті цих атак було захоплено одне судно, потоплено два, а четверо моряків загинули. Деякі атаки були успішно перехоплені коаліцією на чолі з США. 

Представники хуситів поки що не коментували останній інцидент.

  • 14 листопада повідомлялось, що американські військові завдали низки авіаударів по військових складах хуситів у Ємені, де вони зберігали сучасне озброєння.
Теги:
Новини
Близький Схід
Ємен
Військові новини
Велика Британiя
Війна в Ізраїлі
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