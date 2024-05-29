Кількість випадків смертної кари у світі за рік зросла на третину, - Amnesty International
Правозахисна організація Amnesty International зафіксувала, що за 2023 рік кількість випадків смертної кари у світі зросла на понад 30%. Це є найвищим показником із 2015 року
Про це йдеться у доповіді організації.
Так, за даними АІ, у всьому світі у 2023 році було проведено 1153 страти, не рахуючи незареєстрованих у Китаї. Це на третину більше порівняно з 2022 роком, коли у світі здійснили 883 страти.
Зокрема, серед країн із найбільшою кількістю страт минулого року - Китай (відомо про тисячу, але насправді більше), Іран (853), Саудівська Аравія (172), Сомалі (38) та США (24). При чому на Іран припало 74% усіх зареєстрованих страт, на Саудівську Аравію – 15%.
Як пояснює генсек організації Аньєс Калламар, величезний сплеск зареєстрованих страт стався насамперед через Іран, адже влада країни продемонструвала "повну зневагу до людського життя та збільшила кількість страт за злочини, пов'язані з наркотиками, що ще більше підкреслює дискримінаційний вплив смертної кари на найбільш маргіналізовані та найбідніші громади Ірану".
Так, в Ірані, за даними правозахисників, було страчено мінімум 853 особи (у тому числі 24 жінки та мінімум 5 дітей), що на 48% більше у порівнянні з 2022 роком. Із зареєстрованих страт у країні щонайменше 545 було проведено за злочини, пов'язані з наркотиками, грабежі та шпигунство, що не повинно каратися смертю згідно з міжнародним правом.
В організації додають, що Китай залишається провідним "катом" у світі, але дані про страти, як і раніше, засекречені як державна таємниця. Те саме стосується і Північної Кореї та В'єтнаму, яких правозахисники підозрюють у проведенні страт у великих масштабах.
Страти були також зафіксовані в 16 країнах (Китай, Іран, Саудівська Аравія, Сомалі, США, Ірак, Ємен, Єгипет, Бангладеш, Кувейт, Сінгапур, Афганістан, Північна Корея, Палестина, Сирія, В'єтнам) – це найнижчий зареєстрований показник.
У Білорусі, Японії, М'янмі та Південному Судані страт не зафіксовано, причому у всіх цих країнах у 2022 році страти проводилися.
За даними правозахисників, у 2023 році застосовувалися такі методи страти: обезголовлення, повішення, смертельна ін'єкція та розстріл. Станом на кінець року у всьому світі щонайменше 27 тисяч 687 людей було засуджено до страти.
У регіональному вимірі найбільше страт проводиться в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (Афганістан, Бангладеш, Китай, Північна Корея, Сінгапур та В'єтнам).
Крім того, кількість страт, зареєстрованих у регіоні Близького Сходу та Північної Африки, зросла на 30%, збільшившись з 825 у 2022 році до 1073 у 2023 році.
- Тим часом у РФ після теракту в ТРЦ "Крокус Сіті Хол" наприкінці березня заговорили про повернення смертної кари. Спікер держдуми В'ячеслав Володін стверджував, що для цього потрібне лише рішення конституційного суду.
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