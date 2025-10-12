Кім Чен Ин продемонстрував Медведєву ракету, яка нібито може досягнути США

Про це повідомляє Deutsche Welle.

На площі імені Кім Ір Сена на честь 80-річчя заснування керівної Трудової партії Кореї, вперше за два роки пройшов військовий парад. На ньому керівництво Північної Кореї продемонструвало нову міжконтинентальну балістичну ракету.

За словами державного пропагандистського агентства ЦТАК, ракета "Хвасон-20" є "найпотужнішою стратегічною ядерною зброєю" Північної Кореї. Її дальність нібито дозволяє вражати цілі на території США.

Глава КНДР Кім Чен Ин закликав збройні сили стати "непереможною" силою, здатною ліквідувати будь‑які загрози.

Повідомляється, що серед почесних гостей параду були прем'єр-міністр Китаю Лі Цян, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв та генсек Комуністичної партії В'єтнаму То Лам.