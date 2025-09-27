Кім Чен Ин закликав посилити ядерний "щит і меч" для захисту КНДР
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин розпорядився задіяти всі ресурси для підтримки ядерної програми країни, щоб "загострити ядерний щит і меч" та захистити національний суверенітет і безпеку
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що у п’ятницю Кім Чен Ин зустрівся з ключовими посадовцями та науковцями північнокорейських науково-дослідних інститутів ядерної зброї й заявив, що подальший розвиток ядерної оборонної стратегії є "найважливішим пріоритетом" країни.
"Товариш Кім Чен Ин заявив, що ми повинні постійно вдосконалювати та оновлювати ядерний щит і меч, які можуть надійно гарантувати національний суверенітет, безпеку та інтереси, а також право на розвиток", - йдеться у публікації державного інформаційного агентства Північної Кореї.
- У середині серпня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин віддав наказ про значне збільшення ядерного арсеналу країни.
