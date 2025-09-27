Кім Чен Ин закликав посилити ядерний "щит і меч" для захисту КНДР

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що у п’ятницю Кім Чен Ин зустрівся з ключовими посадовцями та науковцями північнокорейських науково-дослідних інститутів ядерної зброї й заявив, що подальший розвиток ядерної оборонної стратегії є "найважливішим пріоритетом" країни.

"Товариш Кім Чен Ин заявив, що ми повинні постійно вдосконалювати та оновлювати ядерний щит і меч, які можуть надійно гарантувати національний суверенітет, безпеку та інтереси, а також право на розвиток", - йдеться у публікації державного інформаційного агентства Північної Кореї.

Читайте також: Це одиничний екземпляр: аналітик Їжак про інформацію, що КНДР незабаром матиме ракету, здатну долетіти до США