Кім Чен Ин наказав збільшити ядерний арсенал КНДР у відповідь на спільні військові навчання США та Південної Кореї

Марія Науменко
19 серпня, 2025 вiвторок
10:24
Світ Кім Чен Ин

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин віддав наказ про значне збільшення ядерного арсеналу країни. Це рішення стало реакцією на спільні військові навчання США та Південної Кореї, які розпочалися 18 серпня

Зміст

Про це повідомляє північнокорейське державне інформагентство KCNA.

Кім Чен Ин назвав навчання "чітким проявом наміру США і Південної Кореї відкрито продемонструвати свою ворожість і конфронтаційну політику щодо КНДР". 

Він також наголосив, що посилення військового союзу між Вашингтоном і Сеулом, а також постійна демонстрація військової сили є "найяскравішим проявом їхнього прагнення розпалити війну.

На його переконання, навчання завжди носили провокаційний і небезпечний характер, але їхня серйозність зросла через те, що останнім часом вони планують військові зв'язки з залученням ядерного елементу.

Кім Чен Ин підкреслив, що така зміна ситуації вимагає "вжити активних і рішучих заходів у відповідь".

За його словами,  КНДР продовжуватиме "вносити важливі та значні зміни в позицію та діяльність ВМС КНДР, які захищають ядро національного суверенітету".

Він додав, що найбільш надійним способом гарантувати збереження безпекового середовища "є лише те, щоб вороги боялися КНДР".

Лідер КНДР підтвердив, що країна продовжить практичне нарощування оборонного потенціалу.

  • У понеділок, 18 серпня, американські та південнокорейські військові розпочали спільні щорічні навчання на тлі ймовірних загроз із боку КНДР.
