США та Південна Корея розпочали військові навчання за участі 21 тис. солдатів

Про це повідомляє Bloomberg.

Навчання триватимуть 11 днів за участі 21 тис. військових, 18 тис. з яких – з Південної Кореї. Солдати відпрацьовуватимуть польові навчання з метою оборони.

"Напруженість на Корейському півострові залишається високою, оскільки Північна Корея проігнорувала заклики Лі (президента Південної Кореї) до відновлення дипломатичних відносин зі своїм воєнним суперником. Останніми роками відносини між країнами погіршилися, оскільки північнокорейський лідер Кім Чен Ин прискорив реалізацію своєї збройової програми та поглибив співпрацю з Москвою після вторгнення Росії в Україну", – наголошують у матеріалі.