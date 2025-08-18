США та Південна Корея розпочали військові навчання за участі 21 тис. солдатів
У понеділок, 18 серпня, американські та південнокорейські військові розпочали спільні щорічні навчання на тлі ймовірних загроз із боку КНДР
Про це повідомляє Bloomberg.
Навчання триватимуть 11 днів за участі 21 тис. військових, 18 тис. з яких – з Південної Кореї. Солдати відпрацьовуватимуть польові навчання з метою оборони.
"Напруженість на Корейському півострові залишається високою, оскільки Північна Корея проігнорувала заклики Лі (президента Південної Кореї) до відновлення дипломатичних відносин зі своїм воєнним суперником. Останніми роками відносини між країнами погіршилися, оскільки північнокорейський лідер Кім Чен Ин прискорив реалізацію своєї збройової програми та поглибив співпрацю з Москвою після вторгнення Росії в Україну", – наголошують у матеріалі.
- Раніше міноборони КНДР заявило, що держава скористається "правом на самооборону" в разі провокації під час запланованих військових навчань Південної Кореї та США.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.63
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.68
- Актуальне
- Важливе