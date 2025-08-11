КНДР попередила про негативні наслідки через майбутні військові навчання Південної Кореї та США

Про це сказав північнокорейський міністр оборони Но Кван Чхоль.

"Ми рішуче засуджуємо США та Республіку Корея за їхні провокаційні кроки, щоб чітко показати позицію військового протистояння з КНДР та зробити ще один серйозний виклик безпеці на Корейському півострові та в регіоні, і урочисто попереджаємо їх про негативні наслідки, які вони спричинять", – йдеться в заяві.

Зокрема, Пхеньян назвав заплановані з 18 серпня військові навчання американців та південнокорейців прямою військовою конфронтацією проти КНДР, яка "загрожує посилити непередбачуваність ситуації на Корейському півострові".

"Одностороння військова загроза та спроба конфронтації, вчинена США та Республікою Кореєю під приводом стримування "загрози" від когось, є основною причиною того, чому ситуація на Корейському півострові та в прилеглому регіоні негативно змінюється з кожним днем. Військова демонстрація проти КНДР, безумовно, матиме ефект бумерангу", – сказав Кван Чхоль.

Також міноборони акцентувало: Пхеньян "суворо здійснюватиме суверенне право КНДР на самооборону у разі будь-якої провокації" під час навчань.