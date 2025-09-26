Це одиничний екземпляр: аналітик Їжак про інформацію, що КНДР незабаром матиме ракету, здатну долетіти до США
КНДР має ракету, яка теоретично здатна долетіти до США, проте її виробництво не налагоджене серійно, що суттєво знижує ефективність озброєння. Одиничні зразки проходять випробування, але їхня надійність і боєздатність залишаються під сумнівом
Про це в ефірі Еспресо сказав аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.
"У КНДР номінально така ракета є, вони навіть запускали супутникові знімки. Проблема всієї ракетної програми КНДР у тому, що вони не виробляють ракети серійно, а виготовляють в одиничному екземплярі. Ракету зібрали, її випробовували. А потім знову збирають наступну, і невідомо, чи полетить вона, чи ні", - пояснив Їжак.
Аналітик також додав, що для ефективної роботи зброя має бути серійною, тобто такою, що перебуває на озброєнні. Якщо ж це одна ракета, яка номінально за розрахунками має кудись долетіти, - це не новина. Звісно, за розрахунками невеликий вантаж ракетою можуть доставити на велику відстань, але чи це справді спрацює - ніхто гарантувати не може. Тому я не думаю, що США реагуватимуть на ці виклики.
"Таким чином КНДР заявляє про своє право брати участь у колективних переговорах щодо контролю над озброєнням, у тому числі ядерною зброєю. Але це не становить безпосередню загрозу для США", - вважає Їжак.
- Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив 22 вересня, що може знову зустрітися з Дональдом Трампом, але лише якщо США відмовляться від вимоги ліквідації ядерного арсеналу КНДР.
