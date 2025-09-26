Це одиничний екземпляр: аналітик Їжак про інформацію, що КНДР незабаром матиме ракету, здатну долетіти до США

Про це в ефірі Еспресо сказав аналітик Національного інституту стратегічних досліджень Олексій Їжак.

"У КНДР номінально така ракета є, вони навіть запускали супутникові знімки. Проблема всієї ракетної програми КНДР у тому, що вони не виробляють ракети серійно, а виготовляють в одиничному екземплярі. Ракету зібрали, її випробовували. А потім знову збирають наступну, і невідомо, чи полетить вона, чи ні", - пояснив Їжак.

Аналітик також додав, що для ефективної роботи зброя має бути серійною, тобто такою, що перебуває на озброєнні. Якщо ж це одна ракета, яка номінально за розрахунками має кудись долетіти, - це не новина. Звісно, за розрахунками невеликий вантаж ракетою можуть доставити на велику відстань, але чи це справді спрацює - ніхто гарантувати не може. Тому я не думаю, що США реагуватимуть на ці виклики.

"Таким чином КНДР заявляє про своє право брати участь у колективних переговорах щодо контролю над озброєнням, у тому числі ядерною зброєю. Але це не становить безпосередню загрозу для США", - вважає Їжак.