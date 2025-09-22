Кім Чен Ин заявив про готовність відновити діалог з Трампом, якщо США відмовляться від своєї вимоги щодо ядерної зброї КНДР
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив 22 вересня, що може знову зустрітися з Дональдом Трампом, але лише якщо США відмовляться від вимоги ліквідації ядерного арсеналу КНДР
Про це інформує Bloomberg.
"Особисто я досі маю хороші спогади про нинішнього президента США Трампа", – заявив Кім, додавши, що "немає причин не зустрічатися зі США", якщо вони відмовляться від "марної зацикленості на денуклеаризації та приймуть реальність".
На його переконання, питання роззброєння є "концепцією минулого".
"Ми ніколи не відмовимося від нашої ядерної зброї, – наголосив північнокорейський лідер. - Світ добре знає, що роблять США після того, як змушують інших відмовитися від своїх ядерних програм і роззброїтися".
Кім також розкритикував спільні навчання США з азійськими союзниками та відкинув пропозицію президента Південної Кореї Лі Чже Мюна щодо поетапної денуклеаризації.
"Ми не будемо сідати за стіл переговорів з Південною Кореєю і не будемо нічого робити разом", – підсумував він.
- Раніше північнокорейський лідер Кім Чен Ин проконтролював випробування безпілотних літальних апаратів і наказав посилити їхні можливості за допомогою штучного інтелекту.
