Кім Чен Ин заявив про готовність відновити діалог з Трампом, якщо США відмовляться від своєї вимоги щодо ядерної зброї КНДР

Про це інформує Bloomberg.

"Особисто я досі маю хороші спогади про нинішнього президента США Трампа", – заявив Кім, додавши, що "немає причин не зустрічатися зі США", якщо вони відмовляться від "марної зацикленості на денуклеаризації та приймуть реальність".

На його переконання, питання роззброєння є "концепцією минулого".

"Ми ніколи не відмовимося від нашої ядерної зброї, – наголосив північнокорейський лідер. - Світ добре знає, що роблять США після того, як змушують інших відмовитися від своїх ядерних програм і роззброїтися".

Кім також розкритикував спільні навчання США з азійськими союзниками та відкинув пропозицію президента Південної Кореї Лі Чже Мюна щодо поетапної денуклеаризації.

"Ми не будемо сідати за стіл переговорів з Південною Кореєю і не будемо нічого робити разом", – підсумував він.