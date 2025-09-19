Кім Чен Ин проконтролював випробування БПЛА і наказав посилити їхні можливості за допомогою ШІ
Північнокорейський лідер Кім Чен Ин проконтролював випробування безпілотних літальних апаратів і наказав посилити їхні можливості за допомогою штучного інтелекту
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що Кім Чен Ин був задоволений результатами випробувань північнокорейського тактичного безпілотного ударного літака "Кумсон" і безпілотного стратегічного розвідувального літака.
Також північнокорейський лідер затвердив план подальшого посилення можливостей безпілотних літальних апаратів для КНДР.
Повідомляється, що також Кім Чен Ин оглянув будівництво великої тепличної ферми в місті Сінуйджу, що на кордоні з Китаєм.
- Наприкінці березня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин особисто відвідав випробування нового безпілотника зі штучним інтелектом.
