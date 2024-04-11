Кім Чен Ин заявив про "час підготуватися до війни"

Про це пише Reuters із посиланням на інформаційне агентство KCNA.

Зазначається, що 10 квітня Кім Чен Ин дав настанови у Військово-політичному університеті імені Кім Чен Іра, названому на честь його батька, який є "найвищим місцем військової освіти" в країні.

Кім сказав співробітникам університету та студентам, що "якщо ворог вибере військову конфронтацію з КНДР, країна без вагань завдасть смертельного удару ворогу, мобілізувавши всі наявні у неї засоби".

"Окреслюючи складну міжнародну ситуацію… і невизначену та нестабільну військову та політичну ситуацію навколо КНДР, він сказав, що зараз настав час підготуватися до війни ще ретельніше, ніж будь-коли раніше", - йдеться у повідомленні KCNA.