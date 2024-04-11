Кім Чен Ин заявив про "час підготуватися до війни"
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що нестабільна геополітична ситуація навколо його країни означає, що зараз "настав час підготуватися до війни ще ретельніше, ніж будь-коли раніше"
Про це пише Reuters із посиланням на інформаційне агентство KCNA.
Зазначається, що 10 квітня Кім Чен Ин дав настанови у Військово-політичному університеті імені Кім Чен Іра, названому на честь його батька, який є "найвищим місцем військової освіти" в країні.
Кім сказав співробітникам університету та студентам, що "якщо ворог вибере військову конфронтацію з КНДР, країна без вагань завдасть смертельного удару ворогу, мобілізувавши всі наявні у неї засоби".
"Окреслюючи складну міжнародну ситуацію… і невизначену та нестабільну військову та політичну ситуацію навколо КНДР, він сказав, що зараз настав час підготуватися до війни ще ретельніше, ніж будь-коли раніше", - йдеться у повідомленні KCNA.
- 2 квітня КНДР заявила, що успішно випробувала нову твердопаливну балістичну ракету середньої дальності Hwasong-16В із гіперзвуковою боєголовкою, здатною нести ядерний заряд.
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