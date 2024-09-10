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Головна Світ Кім Чен Ин заявив, що КНДР збільшить кількість ядерної зброї

Кім Чен Ин заявив, що КНДР збільшить кількість ядерної зброї

Катерина Єсікова
10 вересня, 2024 вiвторок
07:23
Світ Кім Чен Ин

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що країна зараз реалізує політику будівництва ядерних сил, щоб збільшити кількість ядерної зброї "в геометричній прогресії"

Зміст

Про це повідомляє Reuters.

Так, у своїй промові з нагоди річниці заснування Північної Кореї Кім Чен Ин сказав, що країна повинна більш ретельно підготувати свій "ядерний потенціал і свою готовність використовувати його належним чином у будь-який момент для забезпечення прав безпеки держави".

За його словами, потужна військова присутність необхідна для того, щоб протистояти "різним загрозам, які представляють Сполучені Штати та їхні послідовники".

Він також додав, що країна зіткнулася з "серйозною загрозою" з боку очолюваного США ядерного військового блоку в регіоні.

  • Напередодні Кім Чен Ин відвідав випробування модернізованої системи реактивних установок калібру 240 мм.
Теги:
КНДР
ядерна зброя
Кім Чен Ин
США
Військові новини
ядерна небезпека
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