Китай 2 дні поспіль направляє до Тайваню бойові літаки й кораблі

Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Тайваню.

Зазначено, що 32 літаки, а також кораблі Китаю перетнули серединну лінію Тайванської протоки, увійшовши в ідентифікаційну зону ППО острівної держави з усіх її сторін.

Відомство додає, що деякі бойові судна армії КНР підлітали до північного краю Тайваню, де розташована столиця Тайбей - на менше 70 км.