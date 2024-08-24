Китай 2 дні поспіль направляє до Тайваню бойові літаки й кораблі
Китай другий день поспіль направив до Тайваню 38 бойових літаків та 12 кораблів військово-морських сил своєї народно-визвольної армії: вони здійснювали маневри навколо острова
Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Тайваню.
Зазначено, що 32 літаки, а також кораблі Китаю перетнули серединну лінію Тайванської протоки, увійшовши в ідентифікаційну зону ППО острівної держави з усіх її сторін.
Відомство додає, що деякі бойові судна армії КНР підлітали до північного краю Тайваню, де розташована столиця Тайбей - на менше 70 км.
- 14 серпня міністерство оборони Тайваню зафіксувало щонайменше 27 бойових літаків і 12 кораблів армії Китаю навколо острова.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.52
- EUR Купівля 45.52Продаж 46.22
- Актуальне
- Важливе