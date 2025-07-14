Китай і Росія розуміють, що саме зараз найзручніший момент для провокації проти НАТО, - Джердж

Про це в ефірі Еспресо сказав голова громадської ліги "Україна - НАТО" політик Сергій Джердж.

"Китайці та росіяни чудово розуміють, що найкращий час для того, щоб розпочати якусь провокацію проти НАТО, - це саме зараз. Не варто відкладати на три-п'ять років. Адже сьогодні НАТО ще не готове до відбиття серйозних провокацій з боку Росії, бо зростання військових бюджетів лише планується на найближчі роки", - зазначив Джердж.

Голова громадської ліги "Україна - НАТО" нагадав, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив: протиповітряну оборону Європи потрібно збільшити на 400%.

"Але на це знадобиться час, і невідомо, коли саме це буде реалізовано. Діалог між Європою та США щодо безпеки залишається нестабільним: незрозуміло, хто є більшим бенефіціаром безпеки, яку забезпечує НАТО, і хто більше вкладається в її посилення. Тобто я думаю, що для росіян це цілком можливо. Тим більше, що східний фронт російсько-української війни більш-менш стоїть на місці. Це не заважає Росії почати гібридну війну проти НАТО, яка, зрештою, вже триває. Але вона може набути ще більш виразних форм", - додав Джердж.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив на необхідності зміцнення Північноатлантичного альянсу та співпраці з Індо-Тихоокеанським регіоном на тлі загрози від Росії.









