Китай і Росія розуміють, що саме зараз найзручніший момент для провокації проти НАТО, - Джердж
Поки Захід лише планує зміцнення оборони, Китай і Росія можуть скористатися періодом нестабільності в НАТО для провокацій проти Альянсу
Про це в ефірі Еспресо сказав голова громадської ліги "Україна - НАТО" політик Сергій Джердж.
"Китайці та росіяни чудово розуміють, що найкращий час для того, щоб розпочати якусь провокацію проти НАТО, - це саме зараз. Не варто відкладати на три-п'ять років. Адже сьогодні НАТО ще не готове до відбиття серйозних провокацій з боку Росії, бо зростання військових бюджетів лише планується на найближчі роки", - зазначив Джердж.
Голова громадської ліги "Україна - НАТО" нагадав, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив: протиповітряну оборону Європи потрібно збільшити на 400%.
"Але на це знадобиться час, і невідомо, коли саме це буде реалізовано. Діалог між Європою та США щодо безпеки залишається нестабільним: незрозуміло, хто є більшим бенефіціаром безпеки, яку забезпечує НАТО, і хто більше вкладається в її посилення. Тобто я думаю, що для росіян це цілком можливо. Тим більше, що східний фронт російсько-української війни більш-менш стоїть на місці. Це не заважає Росії почати гібридну війну проти НАТО, яка, зрештою, вже триває. Але вона може набути ще більш виразних форм", - додав Джердж.
- Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив на необхідності зміцнення Північноатлантичного альянсу та співпраці з Індо-Тихоокеанським регіоном на тлі загрози від Росії.
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