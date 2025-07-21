Китай і Вʼєтнам уперше проведуть спільні військові навчання

Про це повідомило міністерство оборони КНР.

Китайсько-вʼєтнамські навчання триватимуть до кінця липня в автономному регіоні на півдні КНР Гуансі. Армії держав навчатимуться спільних патрулювань в прикордонних регіонах між обома країнами.

"З тематикою "спільної чергової підготовки в прикордонних районах" ми посилимо взаємне навчання на досвіді прикордонного чергування та ще більше поглибимо прагматичну співпрацю між двома арміями", – додають в оборонному відомстві.