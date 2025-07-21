Китай і Вʼєтнам уперше проведуть спільні військові навчання
Китай і Вʼєтнам уперше спільно проведуть військові навчання під назвою "Пліч-о-пліч"
Про це повідомило міністерство оборони КНР.
Китайсько-вʼєтнамські навчання триватимуть до кінця липня в автономному регіоні на півдні КНР Гуансі. Армії держав навчатимуться спільних патрулювань в прикордонних регіонах між обома країнами.
"З тематикою "спільної чергової підготовки в прикордонних районах" ми посилимо взаємне навчання на досвіді прикордонного чергування та ще більше поглибимо прагматичну співпрацю між двома арміями", – додають в оборонному відомстві.
- У червні стало відомо, що на основі бойового досвіду війни в Україні Росія готуватиме 600 китайських військовослужбовців для протистояння західному озброєнню.
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