Китай представив нову міжконтинентальну балістичну ракету DF-61

Про це повідомляє CNN.

Ракета перевозилася на восьмиколісній мобільній платформі та вперше з’явилася у відкритому доступі лише напередодні параду, коли знімки поширилися в соціальних мережах.

DF-61 була представлена разом з іншими стратегічними ракетними системами: авіаційною балістичною ракетою JL-1, підводною ракетою JL-3 міжконтинентальної дальності та модернізованою версією наземної ракети DF-31.

За даними державного агентства Xinhua, це перший випадок, коли Китай одночасно продемонстрував "три-в-одному" стратегічну ядерну силу — наземні, морські та повітряні системи. У Пекіні заявляють, що таке угруповання є "стратегічним козирем для захисту національного суверенітету та гідності".

Видання зазначає, що позначення DF-61 вже використовувалося у 1970-х роках для рідкопаливної ракети, однак тодішню програму було скасовано ще у 1978 році.