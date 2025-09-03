Китай представив нову міжконтинентальну балістичну ракету DF-61
Китайська армія на військовому параді продемонструвала свою новітню міжконтинентальну балістичну ракету DF-61
Про це повідомляє CNN.
Ракета перевозилася на восьмиколісній мобільній платформі та вперше з’явилася у відкритому доступі лише напередодні параду, коли знімки поширилися в соціальних мережах.
DF-61 була представлена разом з іншими стратегічними ракетними системами: авіаційною балістичною ракетою JL-1, підводною ракетою JL-3 міжконтинентальної дальності та модернізованою версією наземної ракети DF-31.
За даними державного агентства Xinhua, це перший випадок, коли Китай одночасно продемонстрував "три-в-одному" стратегічну ядерну силу — наземні, морські та повітряні системи. У Пекіні заявляють, що таке угруповання є "стратегічним козирем для захисту національного суверенітету та гідності".
Видання зазначає, що позначення DF-61 вже використовувалося у 1970-х роках для рідкопаливної ракети, однак тодішню програму було скасовано ще у 1978 році.
- Голова КНР Сі Цзіньпін зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Пекіні та заявив, що обидві країни мають сприяти глибшій інтеграції інтересів.
