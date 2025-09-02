Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Сі Цзіньпін під час зустрічі з Путіним назвав китайсько-російські відносини еталонними

Сі Цзіньпін під час зустрічі з Путіним назвав китайсько-російські відносини еталонними

Дар'я Тарасова
2 вересня, 2025 вiвторок
10:42
Світ Сі Цзіньпін і путін

Голова КНР Сі Цзіньпін зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Пекіні та заявив, що обидві країни мають сприяти глибшій інтеграції інтересів

Зміст

Про це повідомляє державна китайська агенція Xinhua News Agency.

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив у вівторок, 2 вересня, під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Пекіні, що китайсько-російські відносини є "еталоном відносин між великими державами", які характеризуються вічним добросусідством і дружбою, всеосяжною стратегічною взаємодією, взаємовигідною співпрацею та взаємним виграшем.

Як пише російське пропагандистське агентство ТАСС, Пекін висловлює готовність разом із Москвою своєчасно координуватися з питань, які мають корінні інтереси для двох країн.

"Китай готовий зміцнювати контакти з Росією на високому рівні, підтримувати розвиток і відродження один одного, оперативно координувати позиції з питань, що торкаються корінних інтересів та основних занепокоєнь обох країн, і сприяти подальшому розвитку китайсько-російських відносин", - наводить слова Сі Цзіньпіня центральне телебачення Китаю.

Він наголосив, що сторони повинні просувати співпрацю за допомогою великих проєктів, створювати знакові проєкти співробітництва та сприяти глибшій інтеграції інтересів.

Пекін та Москва підписали понад 20 документів про співпрацю в енергетиці, сфері ШІ та інших сферах за підсумками переговорів. Підписані документи також стосуються таких галузей, як аерокосмічна промисловість, сільське господарство, охорона здоров'я, наукові дослідження, освіта та ЗМІ.

Як повідомляє кремлівське пропагандистське РІА "Новости", Китай з 15 вересня запроваджує на рік пробний безвізовий режим для громадян Росії, повідомило МЗС КНР.

 

Теги:
Новини
Росія
Китай
Володимир Путін
Сі Цзиньпін
Читайте також:
поїзд №143/146 Чоп - Будапешт - Відень
Автор Ксенія Золотова
1 вересня, 2025 понедiлок
У Німеччині громадянин Іраку штовхнув під поїзд 16-річну українку з Маріуполя: дівчина загинула
Автор Оксана Ліховід
1 вересня, 2025 понедiлок
У РФ залишився лише один: Defense Express про знищення радіотелескопа РТ-70 під Євпаторією
Автор Марина Клюєва
1 вересня, 2025 понедiлок
У Радянському Союзі робили так, щоб тобі зі своїм іменем було незручно жити, - письменниця Кузнєцова
Київ
+23.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.58
  • EUR
    Купівля 47.96
    Продаж 48.64
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
2 вересня
12:01
OPINION
Саміт у Пекіні: що насправді важливо
11:53
Огляд
Чому Путін хоче "переможної війни", а не шукає миру: 80 років з дня капітуляції Японії та уроки історії
11:46
Зсув ґрунту на заході Судану
Зсув ґрунту на заході Судану зруйнував ціле село: щонайменше 1000 людей загинули
11:45
Фільм з Усиком та Двейном Джонсоном "Розгромна машина" отримав 15-хвилинні овації на Венеційському кінофестивалі
11:36
Ексклюзив
Анатолій Шовкун
Від важкого поранення - до нового старту на татамі: ветеран ССО після втрати ноги повернувся у спорт і готується до турніру з адаптивного дзюдо
11:34
В Україні розпочнуть тестування системи е-Нотаріат
11:31
Ексклюзив
Андрій Парубій
Кілеру хтось асистував: військовий експерт Ступак про вбивство Парубія
11:28
Сили оборони звільнили Удачне на Покровському напрямку, - Генштаб
10:47
Енергетика
Споживання електроенергії зменшується через зниження температури: ситуація в енергосистемі 2 вересня
10:29
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 2 вересня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:24
Відключення електроенергії
У Чорноморську відновили електропостачання для понад 15 тис. абонентів
10:10
СБУ викрила російського агента, який шпигував на Донеччині
10:08
Ексклюзив
Карта бойових дій за 22-30 серпня
Основна проблема - це тактика тотального просочування: бригада "Рубіж" про ситуацію на Покровському напрямку
10:05
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин прибуде на військовий парад до Пекіна на спеціальному броньованому потязі
10:04
OPINION
Убивство Парубія. Чому Telegram треба закрити
10:00
сили ППО
РФ вранці атакує дронами Київ та область: у столиці спрацювала ППО
09:48
Польські вояки
У Польщі розпочали масштабні навчання за участі 30 тис. військових
09:34
Віктор Янукович
ISW пояснив, навіщо Кремль оприлюднив звернення Януковича одразу після промови Путіна на саміті ШОС
09:05
Ексклюзив
Микола Княжицький
Вбивство Парубія: нардеп Княжицький припустив, хто може стати наступною ціллю РФ
08:45
Кевін, Шахтар
Лідер "Шахтаря" перейшов за 40 млн євро до англійського клубу
08:28
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 120 зі 150 ворожих дронів
08:16
Знімався у "Міцному горішку", "Зеленій милі" та "Сутінках": у віці 73 роки помер канадський актор Грем Грін
08:12
Ексклюзив
Дональд Трамп
Чутки про стан здоров'я Трампа зараз є найважливішою новиною у США, - викладачка університету Temple з Філадельфії
08:09
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 172 бої: на Покровському напрямку захисники зупинили 46 ворожих атак
08:00
OPINION
Китай використовує Росію як таран проти західної цивілізації
07:49
Олександр Зінченко, Арсенал, АПЛ
Український футболіст Зінченко перейшов з "Арсеналу" до "Ноттінгем Форест"
07:33
Бельгія
Бельгія визнає Палестину як державу на Генасамблеї ООН
07:20
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами вночі 2 вересня: в Білій Церкві загинула людина, в Сумах є поранені, серед них дитина
06:54
втрати окупантів
За добу війни РФ втратила танк, 53 артсистеми та 800 військових
06:47
МАГАТЕ
МАГАТЕ виявило сліди урану на об'єкті у Сирії, який Ізраїль розбомбив у 2007 році
06:24
вибух, ракетна атака
"Затримано постачання окупаційних військ": партизани "Атеш" провели диверсію біля Дебальцевого на Донеччині
00:14
Каллас вважає, що Трамп "дуже терплячий до Путіна"
2025, понедiлок
1 вересня
23:14
Україна Британія
Британія продовжила програму захисту українців Ukraine Permission Extension ще на два роки
22:23
Укриття у школах
Загибель людей біля зачиненого укриття у Києві 2023 року: апеляційний суд скасував вирок охоронцеві поліклініки
21:32
Греція
Греція відмовилась надати Україні військові гарантії безпеки
21:30
нафта
Саудівська та іракська держкомпанії припинили продаж нафти індійському НПЗ, який контролює Роснефть
21:07
Ексклюзив
Андрій Парубій
Це не перша спроба вбити Андрія Парубія, - нардеп Юрчишин
21:01
Зеленський
Гарантії безпеки і відбудова України: Зеленський провів розмову з прем'єром Португалії Монтенегру
20:38
Ексклюзив
У РФ залишився лише один: Defense Express про знищення радіотелескопа РТ-70 під Євпаторією
20:16
Роберт Фіцо
Фіцо анонсував двосторонню зустріч з Зеленським 5 вересня
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV