Про це повідомляє державна китайська агенція Xinhua News Agency.

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив у вівторок, 2 вересня, під час зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Пекіні, що китайсько-російські відносини є "еталоном відносин між великими державами", які характеризуються вічним добросусідством і дружбою, всеосяжною стратегічною взаємодією, взаємовигідною співпрацею та взаємним виграшем.

Як пише російське пропагандистське агентство ТАСС, Пекін висловлює готовність разом із Москвою своєчасно координуватися з питань, які мають корінні інтереси для двох країн.

"Китай готовий зміцнювати контакти з Росією на високому рівні, підтримувати розвиток і відродження один одного, оперативно координувати позиції з питань, що торкаються корінних інтересів та основних занепокоєнь обох країн, і сприяти подальшому розвитку китайсько-російських відносин", - наводить слова Сі Цзіньпіня центральне телебачення Китаю.

Він наголосив, що сторони повинні просувати співпрацю за допомогою великих проєктів, створювати знакові проєкти співробітництва та сприяти глибшій інтеграції інтересів.

Пекін та Москва підписали понад 20 документів про співпрацю в енергетиці, сфері ШІ та інших сферах за підсумками переговорів. Підписані документи також стосуються таких галузей, як аерокосмічна промисловість, сільське господарство, охорона здоров'я, наукові дослідження, освіта та ЗМІ.

Як повідомляє кремлівське пропагандистське РІА "Новости", Китай з 15 вересня запроваджує на рік пробний безвізовий режим для громадян Росії, повідомило МЗС КНР.