Китай вперше з 1978 року підвищить пенсійний вік

Про це інформує Xinhua.

Згідно з рішенням, з 2025 року пенсійний вік для чоловіків буде поступово підвищено з 60 до 63 років, а для жінок-кадровиків і жінок-робітниць - з 55 до 58 років і з 50 до 55 років відповідно. Мінімальний страховий стаж для отримання пенсійних виплат буде збільшено з 15 років до 20 років з 2030 року.

Нова політика також дозволить громадянам відкласти вихід на пенсію на ще більш пізній термін, якщо вони досягнуть домовленості з роботодавцями, але така відстрочка не повинна перевищувати трьох років.

"План, прийнятий законодавцями в п'ятницю, був сформульований на основі комплексної оцінки середньої тривалості життя, стану здоров'я, структури населення, рівня освіти та пропозиції робочої сили в Китаї", - йдеться у повідомленні.