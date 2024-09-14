Китай вперше з 1978 року підвищить пенсійний вік
Китайські законодавці проголосували за підвищення пенсійного віку в країні: востаннє його підіймали у 1978 році
Про це інформує Xinhua.
Згідно з рішенням, з 2025 року пенсійний вік для чоловіків буде поступово підвищено з 60 до 63 років, а для жінок-кадровиків і жінок-робітниць - з 55 до 58 років і з 50 до 55 років відповідно. Мінімальний страховий стаж для отримання пенсійних виплат буде збільшено з 15 років до 20 років з 2030 року.
Нова політика також дозволить громадянам відкласти вихід на пенсію на ще більш пізній термін, якщо вони досягнуть домовленості з роботодавцями, але така відстрочка не повинна перевищувати трьох років.
"План, прийнятий законодавцями в п'ятницю, був сформульований на основі комплексної оцінки середньої тривалості життя, стану здоров'я, структури населення, рівня освіти та пропозиції робочої сили в Китаї", - йдеться у повідомленні.
- Раніше у Китаї вирішили більше не відправляти дітей за кордон для усиновлення: це пов'язано з тим, що населення країни скорочувалося протягом двох років поспіль.
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