Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Китай скасував процедуру усиновлення китайських дітей за кордоном

Китай скасував процедуру усиновлення китайських дітей за кордоном

Ольга Бабишена
7 вересня, 2024 субота
04:59
Світ Китай

У Китаї вирішили більше не відправляти дітей за кордон для усиновлення: це пов'язано з тим, що населення країни скорочувалося протягом двох років поспіль

Зміст

Про це інформує Reuters, посилаючись на заяву заступниці генерального директора Департаменту інформації Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін. 

Вона зазначила, що китайський уряд скоригував свою політику щодо транскордонного усиновлення, заборонивши усиновлення китайських дітей за кордоном, залишивши лише одне виключення.

"За винятком усиновлення дитини або пасинка кровних родичів одного покоління, які знаходяться в межах трьох поколінь від іноземців, що приїжджають до Китаю для усиновлення, Китай не буде відправляти дітей за кордон для усиновлення", - сказала посадовиця. 

Загалом з 1992 року, коли Китай вперше дозволи міжнародні усиновлення, понад 160 тисяч китайських дітей були усиновлені сім'ями по всьому світу. Близько 82 тисяч з цих дітей, переважно дівчаток, знайшли сім'ї у США. 

Вказано, що зміна правил відбулася на тлі того, як Китай намагається заохотити молоді пари одружуватися і народжувати дітей, оскільки населення країни скорочувалося протягом двох років поспіль.

  • Населення Китаю у 2023 році скорочувалося другий рік поспіль через рекордно низький рівень народжуваності та смерті від COVID-19. 
Теги:
Суспільство
Китай
Читайте також:
Зеленський і Путін
Автор Влад Дідусь
6 вересня, 2024 п'ятниця
"Режим Зеленського де-юре нелегітимний": антиукраїнські наративи від РФ за 5 вересня
Володимир Путін
Автор Оксана Ліховід
6 вересня, 2024 п'ятниця
Путін уже побачив, що програв Курську операцію, - генерал Маломуж
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
Автор Оксана Ліховід
5 вересня, 2024 четвер
На Лиманському напрямку ворог кидає в штурм професійні спецпідрозділи, - комбат 60-ї ОМБр
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.89
    Купівля 40.89
    Продаж 41.36
  • EUR
    Купівля 45.31
    Продаж 46
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
7 вересня
05:01
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакує Україну кількома групами БПЛА: у Києві впали уламки, у кількох областях лунали вибухи
03:38
Volkswagen
Завод Volkswagen у Німеччині наполовину скоротить потужності
02:49
Оновлено
Окупанти атакували КАБами Сумщину: є загибла, серед поранених двоє неповнолітніх
02:30
Білий дім
"Означатиме різку ескалацію": у Білому домі прокоментували ймовірну передачу Іраном балістичних ракет Росії
01:28
Стрілянина в школі у США, 4 вересня 2024 року
Стрілянина в США: батька 14-річного підозрюваного заарештували
00:51
Оновлено
Андрій Сибіга
Новообраний очільник МЗС України Сибіга провів розмови з Боррелем, Блінкеном, а також главами МЗС низки країн
00:44
Віктор Медведчук та Оксана Марченко
Частину колекції годинників Медведчука продали на аукціоні, серед них - із зображенням Оксани Марченко
00:15
"ГУРКІТ на болотах": до дня ГУР запустили fun-гру для збору коштів на дрон "Маґура"
00:04
Оновлено
Кіліан Мбаппе, збірна Франції, Ліга націй
Італія несподівано перемогла Францію у Лізі націй. Результати усіх матчів 6 вересня
2024, п'ятниця
6 вересня
23:56
Інфографіка
Збірна України з плавання, естафета, Паралімпіада-2024
Паралімпіада-2024: який вигляд має медальний залік після 9-го дня Ігор
23:41
Курська АЕС
"Україна завдає багаторазових ударів у напрямку Курської АЕС": російські фейки за 6 вересня
23:18
Ексклюзив
Відучора в нас уряд "Слуг Народу" й ОПЗЖ, - політик Луценко
23:15
Оновлено
на фото ситуація на фронті
Від початку доби на фронті відбулося 165 боєзіткнень, 45 разів ворог штурмував на Покровському напрямку
23:06
На кінофестивалі в Торонто планують представити пропагандистську стрічку Russians at war: генконсул України Ніколенко закликав скасувати показ
22:33
Оновлено
Президент України Володимир Зеленський
Путін – убивця, мета Курської операції та план миру: Зеленський виступив на міжнародному форумі "Амброзетті" в Італії
22:25
Олександр Сирський
Підсумували роботу за місяць: Сирський провів нараду з командирами підрозділів безпілотних ударних систем
22:23
Україна (U-21), молодіжна збірна України
Українська молодіжка перемогла Сербію у відборі на Євро-2025
21:57
Зеленський в Італії зустрівся з делегацією конгресу США
21:49
Ексклюзив
Андрій Єрмак
Єрмак заслав в уряд дуже довірену особу, яка, ймовірно, може обійняти посаду прем'єра: політик Луценко про вірогідну відставку Шмигаля
21:49
Павло Дуров
Компанії, що інвестували в криптовалюту Дурова, пов'язані з вивезенням ресурсів з окупованого Донбасу, - ЗМІ
21:41
Іран
США повідомили союзників, що Іран надіслав балістичні ракети РФ, - WSJ
21:36
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Обіцянки з "Рамштайну-24", нові ракети від США та бої на Курахівському напрямку. Колонка Сергія Згурця
21:33
Зенітний ракетний комплекс HAWK українських військових
Іспанія негайно відправить Україні батарею комплексу ППО HAWK
21:25
Оновлено
Людмила Даниліна (праворуч), Паралімпіада-2024
Паралімпіада-2024: Дементьєв приніс Україні золото у велоспорті. Як українці виступають 6 вересня
21:21
Ракета-дрон Паляниця
Литва надасть Україні €10 млн на закупівлю ракет-дронів "Паляниця"
21:19
Людмила Кіченок
Кіченок виграла парний розряд US Open. Це історична перемога для українського спорту
20:59
Крим
Партизани роздобули дані про місця проживання й навчання особового складу чорноморського флоту РФ
20:07
Антиізраїльські протестувальники зірвали відкриття кінофестивалю в Торонто
20:03
OPINION
Урок емоційного інтелекту
19:59
Умєров у межах "Рамштайну" провів зустріч із міністрами оборони скандинавських та балтійських країн
19:43
Оновлено
повістка
Працівники ТЦК побили жителя Харкова. У Центрі кажуть, що чоловік провокував конфлікт
19:30
Оновлено
обстріл
Удар РФ по Люботину на Харківщині: кількість постраждалих зросла до 6
19:26
Естонія
Російські хакери отримали доступ до тисяч документів Естонії у 2020 році
19:26
Олександр Поворознюк
Поворознюк погрожує зняти команду "Інгулець" з УПЛ, - інсайдер Бурбас
19:26
Роман Протасевич
Польські правоохоронці висунули звинувачення трьом білорусам за вимушену посадку літака з опозиціонером Протасевичем
19:11
міністр оборони США Ллойд Остін
З 2022 року країни формату "Рамштайн" надали Україні військову допомогу на понад $106 млрд, - Остін
19:06
Ллойд Остін
"Це не означає перелому ходу подій": Остін пояснив, чому США не дозволяють Україні бити далекобійними ракетами по цілях у РФ
19:00
Огляд
Герман Сметанін
Хто такий Герман Сметанін, який очолив Мінстратегпром
18:55
НБУ
У НБУ запевнили, що можлива заміна копійок на шаги не призведе до витрат із держбюджету
18:49
РФ здійснила понад півтора десятка атак на Нікопольщину: поранено чоловіка
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV