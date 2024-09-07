Китай скасував процедуру усиновлення китайських дітей за кордоном

Про це інформує Reuters, посилаючись на заяву заступниці генерального директора Департаменту інформації Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін.

Вона зазначила, що китайський уряд скоригував свою політику щодо транскордонного усиновлення, заборонивши усиновлення китайських дітей за кордоном, залишивши лише одне виключення.

"За винятком усиновлення дитини або пасинка кровних родичів одного покоління, які знаходяться в межах трьох поколінь від іноземців, що приїжджають до Китаю для усиновлення, Китай не буде відправляти дітей за кордон для усиновлення", - сказала посадовиця.

Загалом з 1992 року, коли Китай вперше дозволи міжнародні усиновлення, понад 160 тисяч китайських дітей були усиновлені сім'ями по всьому світу. Близько 82 тисяч з цих дітей, переважно дівчаток, знайшли сім'ї у США.

Вказано, що зміна правил відбулася на тлі того, як Китай намагається заохотити молоді пари одружуватися і народжувати дітей, оскільки населення країни скорочувалося протягом двох років поспіль.