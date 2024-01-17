Китай заявив, що готовий співпрацювати з ЄС і прагне взаємовигідного партнерства

Про це йдеться в повідомленні МЗС КНР, передає Укрінформ.

"Китай завжди вважав поглиблення відносин із Європейським Союзом дипломатичним пріоритетом і готовий співпрацювати з ЄС, зробити двосторонні зв’язки більш стабільними, конструктивними і глобальними та сприяти процвітанню й розвитку Китаю, Європейського Союзу і світу в цілому", - заявив Лі.

Він наголосив, що Китай прагне взаємовигідного партнерства та співпраці з ЄС на основі принципів взаємного розуміння і поваги та готовий належним чином врегульовувати розбіжності, зокрема, сприяти більш збалансованому розвитку двосторонньої торгівлі.

Лі додав, що Китай готовий імпортувати з ЄС більше товарів, які відповідають ринковому попиту, і сподівається, що ЄС послабить експортні обмеження на високотехнологічну продукцію до Китаю та "буде справедливим, поступливим і прозорим у питаннях торгівлі й економіки, чесно ставитиметься до китайських компаній і виважено вводитиме обмежувальні й захисні торговельні заходи".

"Нам потрібно перейти до дій для відновлення балансу в торгівлі та уникати викривленої політики. Компанії ЄС заслуговують на реальні рівні умови гри", - написала у Х Фон дер Ляєн.

Вона закликала й надалі зміцнювати довіру "завдяки посиленню співпраці в галузі клімату та обміну між людьми".