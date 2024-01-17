Китай заявив, що готовий співпрацювати з ЄС і прагне взаємовигідного партнерства
Прем’єр-міністр Китаю Лі Цян зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн на Всесвітньому економічному форумі в Давосі й заявив, що прагне взаємовигідного партнерства з ЄС та готовий врегульовувати розбіжності, зокрема, сприяти збалансованому розвитку двосторонньої торгівлі
Про це йдеться в повідомленні МЗС КНР, передає Укрінформ.
"Китай завжди вважав поглиблення відносин із Європейським Союзом дипломатичним пріоритетом і готовий співпрацювати з ЄС, зробити двосторонні зв’язки більш стабільними, конструктивними і глобальними та сприяти процвітанню й розвитку Китаю, Європейського Союзу і світу в цілому", - заявив Лі.
Він наголосив, що Китай прагне взаємовигідного партнерства та співпраці з ЄС на основі принципів взаємного розуміння і поваги та готовий належним чином врегульовувати розбіжності, зокрема, сприяти більш збалансованому розвитку двосторонньої торгівлі.
Лі додав, що Китай готовий імпортувати з ЄС більше товарів, які відповідають ринковому попиту, і сподівається, що ЄС послабить експортні обмеження на високотехнологічну продукцію до Китаю та "буде справедливим, поступливим і прозорим у питаннях торгівлі й економіки, чесно ставитиметься до китайських компаній і виважено вводитиме обмежувальні й захисні торговельні заходи".
"Нам потрібно перейти до дій для відновлення балансу в торгівлі та уникати викривленої політики. Компанії ЄС заслуговують на реальні рівні умови гри", - написала у Х Фон дер Ляєн.
Вона закликала й надалі зміцнювати довіру "завдяки посиленню співпраці в галузі клімату та обміну між людьми".
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