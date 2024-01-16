Через нові санкції США проти РФ банки Китаю обмежили фінансування причетних до російського ВПК осіб
Китайські державні банки посилюють обмеження на фінансування російських клієнтів після того, як США запровадили вторинні санкції проти іноземних фінансових компаній, які допомагають Росії у військових діях в Україні
Про це повідомляє Bloomberg.
За даними видання, протягом останніх тижнів щонайменше два банки замовили перевірку свого російського бізнесу, зосередившись на транскордонних угодах.
Зазначається, що банки розірвуть зв'язки з клієнтами зі списку санкцій і припинять надавати будь-які фінансові послуги російській військовій промисловості, незалежно від валюти або місця проведення транзакцій.
Кредитори також посилять належну перевірку клієнтів, включаючи перевірку того, чи зареєстровані їхні компанії, уповноважені бенефіціари та кінцеві контролери в Росії.
Зокрема, перевірка буде поширюватися на іноземних клієнтів, які ведуть бізнес у Росії або передають критично важливі товари в РФ через треті країни.
В останньому раунді обмежень банкам було наказано дотримуватися суворого порогового значення у випадках, коли вони не можуть підтвердити, що їхній бізнес, пов'язаний із Росією, має відношення до секторів, на які можуть бути накладені санкції.
-
Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава в п'ятницю, 12 січня, домовилися посилювати санкції проти Росії за її вторгнення до України.
-
Заступник міністра фінансів США Воллі Адейємо цього місяця відвідає Європу та Японію для зустрічі з партнерами щодо застосування нових санкцій проти Росії, спрямованих на фінансові установи.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.97 Купівля 37.97Продаж 38.72
- EUR Купівля 41.57Продаж 42.64
- Актуальне
- Важливе