Заступник міністра фінансів США обговорить використання нових санкцій проти Росії під час візиту до Європи та Японії
Заступник міністра фінансів США Воллі Адейємо цього місяця відвідає Європу та Японію для зустрічі з партнерами щодо застосування нових санкцій проти Росії, спрямованих на фінансові установи
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву речника Мінфіну США.
За словами речника, з 16 по 23 січня Адейємо відвідає Рим, Берлін, Франкфурт і Токіо, де зустрінеться з партнерами по G7, а також з ключовими представниками приватного сектору, включаючи фінансові установи, науковців та інших лідерів галузі, щоб обговорити указ президента США щодо введення санкцій проти фінансових установ, які допомагають Росії.
"Заступник міністра буде координувати з ключовими партнерами G7 в Італії, Німеччині та Японії використання цього нового інструменту для боротьби зі спробами Росії обійти санкції та отримати критичні товари для своїх військових з країн G7", - заявив він.
Указ також дав Вашингтону можливість розширити заборону на імпорт певних російських товарів, таких як морепродукти та діаманти.
Сполучені Штати неодноразово застерігали компанії від обходу американських санкцій, накладених на Росію, і націлювалися на фірми в Об'єднаних Арабських Еміратах, Туреччині та Китаї, яких звинувачували в тому, що вони допомагають Москві уникати цих заходів.
Перебуваючи в Японії, Адейемо також обговорить енергетичну безпеку та обмеження цін G7 на російську нафту, а в Італії та Німеччині обговорить Закон про зниження інфляції та співпрацю між США та Європою щодо підвищення стійкості критично важливих ланцюгів постачання, повідомила речниця Держдепу.
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Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Японії Йоко Камікава у п'ятницю, 12 січня, домовилися посилювати санкції проти Росії за її вторгнення до України.
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