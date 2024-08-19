Китайський премʼєр Лі Цян цього тижня відвідає РФ і Білорусь

Про це повідомляють Barronʼs та Xinhua із посиланням на МЗС КНР.

У міністерстві закордонних справ розповіли, що премʼєр Лі Цян поїде до РФ і Білорусі на запрошення очільників урядів держав - Михайла Мішустіна та Михайла Головченка.

Також там додали, що Лі Цян планує з премʼром РФ "обмінятися глибокими думками щодо практичної співпраці у двосторонніх відносинах та питань, що становлять спільний інтерес".

Водночас китайський премʼєр проведе з ним 29-ту зустріч урядів РФ і КНР.

"Під стратегічним керівництвом двох глав держав китайсько-російські відносини усунули зовнішнє втручання та зберегли здоровий та стабільний розвиток", - підкреслюють у зовнішньополітичному відомстві Китаю.