Китайський премʼєр Лі Цян цього тижня відвідає РФ і Білорусь
Премʼєр-міністр Китаю Лі Цян 20-23 серпня відвідає Росію та Білорусь, а також проведе 29-ту зустріч між урядами РФ і КНР
Про це повідомляють Barronʼs та Xinhua із посиланням на МЗС КНР.
У міністерстві закордонних справ розповіли, що премʼєр Лі Цян поїде до РФ і Білорусі на запрошення очільників урядів держав - Михайла Мішустіна та Михайла Головченка.
Також там додали, що Лі Цян планує з премʼром РФ "обмінятися глибокими думками щодо практичної співпраці у двосторонніх відносинах та питань, що становлять спільний інтерес".
Водночас китайський премʼєр проведе з ним 29-ту зустріч урядів РФ і КНР.
"Під стратегічним керівництвом двох глав держав китайсько-російські відносини усунули зовнішнє втручання та зберегли здоровий та стабільний розвиток", - підкреслюють у зовнішньополітичному відомстві Китаю.
- 6 липня 2024 року на білоруському військовому аеродромі "Барановичі" вперше в історії приземлився великий транспортний борт з Китайської Народної Республіки.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.1 Купівля 41.1Продаж 41.55
- EUR Купівля 45.16Продаж 45.83
- Актуальне
- Важливе