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КНДР заявила, що розробляє керовані снаряди для ракетної пускової установки

12 лютого, 2024 понедiлок
07:23
Світ КНДР

У понеділок, 12 лютого, Північна Корея заявила, що нещодавно розробила керовані снаряди для реактивної системи залпового вогню та її систему управління польотом

Про це пише Yonhap з посиланням на північнокорейське державне інформагентство KCNA.

Зазначається, що академія національної оборони КНДР вже провела випробування керованих реактивних систем залпового вогню калібру 240 мм у неділю, аби перевірити їх бойові характеристики та оцінити точність ураження.

"Розробка керованих реактивних снарядів залпового вогню калібру 240 мм і їхньої системи балістичного контролю внесе якісну зміну в озброєння реактивних систем залпового вогню нашої армії", - заявили в KCNA.

Повідомляється, що КНДР тримає РСЗВ калібру 240-мм розгорнутими поблизу кордону з Південною Кореєю, погрожуючи в разі війни атакувати Сеул.

Напередодні південнокорейські військові виявили ракетну систему залпового вогню Північної Кореї, яка стріляла в бік Жовтого моря з району поблизу західного портового міста Нампхо, але не оприлюднили інформацію для громадськості.

За словами джерела Yonhap, військові оприлюднюють інформацію лише про випробування балістичних ракет або іншої великої зброї.

У ЗМІ додають, що нинішнє випробування відбулось на тлі поглиблення військової співпраці між Москвою та Пхеньяном і високої імовірності того, що нові снаряди можуть бути експортовані до Росії для використання нею у війні проти України.

На думку деяких південнокорейських фахівців, удосконалений 240-мм снаряд може мати подвійне призначення: з практичного погляду КНДР може продавати їх до Росії, тоді як із політичної - використовувати для посилення тиску на Південь.

  • Напередодні у США виявили, що російські терористи щонайменше 9 разів запускала по території України балістичні ракети виробництва Північної Кореї.
Теги:
КНДР
зброя
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