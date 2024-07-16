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Конгрес закликав Білий дім розкрити деталі, чи має Китай дані про втрачену в Україні зброю Штатів, - Reuters

16 липня, 2024 вiвторок
07:27
Світ Україна - США, конгрес

Двопартійний комітет Конгресу США у понеділок, 15 липня, закликав Білий дім розкрити деталі того, чи ділилася Росія з Китаєм інформацією про те, як перемогти американську зброю, використану на фронті в Україні

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Про це йдеться у листі до радника Білого дому з національної безпеки Джейка Саллівана, пише Reuters.

Так, спеціальний комітет Палати представників з питань Китаю допустив, що російські технології на полі бою, які виводять з ладу певні системи озброєнь США, "ймовірно, можуть потрапити" до Китаю. Наприклад, російські засоби боротьби з американськими високоточними боєприпасами.

"Ми повинні передбачити і дійсно діяти, виходячи з припущення, що Росія передає КНР інформацію про вразливі місця або засоби протидії американським і союзницьким системам озброєнь", - написали у листі голова комітету республіканець Джон Муленаар і провідний демократ Раджа Крішнамурті.

Конгресмени посилаються на повідомлення ЗМІ та аналітичних центрів про підтримку Китаєм військової промисловості Росії та "тривожний рівень російської адаптації", який підірвав ефективність кількох неназваних американських систем озброєнь.

Вони попросили Саллівана оцінити здатність Росії протидіяти американським озброєнням, розгорнутим в Україні, і те, якою мірою Москва поділилася з Китаєм "отриманими уроками". 

Також вони просять оцінити будь-які військові зусилля Китаю, спрямовані на відображення російських військових інновацій.

  • Нещодавно посол Сполучених Штатів в КНР Ніколас Бернс заявив, що Китай не має нейтральної позиції щодо російсько-української війни і став на бік диктатора Володимира Путіна.
Теги:
Україна
Росія
Китай
зброя
Війна з Росією
США
допомога США Україні
зброя для України
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