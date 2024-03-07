Конгресмен-демократ Філліпс оголосив про припинення участі у праймеріз
Конгресмен Дін Філліпс заявив, що припиняє участь у президентських праймеріз від Демократичної партії після поганих результатів голосування у "Супервівторок"
Про це пише CNN.
"Я балотувався в Конгрес у 2018 році, щоб протистояти Дональду Трампу, я потрапив у Капітолій у 2021 році через Дональда Трампа, і я балотувався в президенти у 2024 році, щоб знову протистояти Дональду Трампу, тому що американці вимагали альтернативи, а демократія вимагає варіантів", - заявив Філліпс.
Він також заявив, що підтримує переобрання президента США Джо Байдена.
"Але зрозуміло, що альтернатива - це не я. І зрозуміло, що Джо Байден - наш кандидат і наша можливість продемонструвати, якою країною є і має намір бути Америка", - додав він.
- 5 березня Ніккі Гейлі офіційно оголосила про завершення президентської кампанії. Її конкурент Дональд Трамп та чинний президент США Джо Байден прокоментували.
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