Конгресмен-демократ Філліпс оголосив про припинення участі у праймеріз

Про це пише CNN.

"Я балотувався в Конгрес у 2018 році, щоб протистояти Дональду Трампу, я потрапив у Капітолій у 2021 році через Дональда Трампа, і я балотувався в президенти у 2024 році, щоб знову протистояти Дональду Трампу, тому що американці вимагали альтернативи, а демократія вимагає варіантів", - заявив Філліпс.

Він також заявив, що підтримує переобрання президента США Джо Байдена.

"Але зрозуміло, що альтернатива - це не я. І зрозуміло, що Джо Байден - наш кандидат і наша можливість продемонструвати, якою країною є і має намір бути Америка", - додав він.