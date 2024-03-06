Вибори у США: конкурентка Трампа Гейлі оголосила про вихід з президентської гонки
У середу, 5 березня, Ніккі Гейлі офіційно оголосила про завершення президентської кампанії
Про це повідомляє CNN.
"Я сповнена вдячності за підтримку, яку ми отримали з усієї нашої великої країни. Але тепер настав час призупинити мою кампанію. Я сказав, що хочу, щоб американці почули їхні голоси. Я це зробив. не шкодуйте", - сказала Ніккі Гейлі в середу в Південній Кароліні.
Гейлі була єдиною конкуренткою Дональда Трампа на первинних виборах від республіканців.
"Хоч я більше не буду кандидатом, я не перестану використовувати свій голос для речей, у які вірю", - йдеться у заяві Гейлі.
- У вівторок, 5 березня, у США виборці проголосували на президентських праймериз і партійних зборах у 15 штатах. За підсумками Джо Байден і Дональд Трамп перемагають і представлятимуть свої партії на президентських виборах у листопаді.
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