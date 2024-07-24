Конгресмен-республіканець ініціював статтю про імпічмент проти Гарріс
Конгресмен-республіканець Енді Оглз ініціював статтю про імпічмент віцепрезидентки Камали Гарріс, заявивши, що вона нібито приховувала інформацію про ментальний стан президента США Джо Байдена
Про це пише The Hill.
За словами конгресмена, Камала Гарріс нібито приховувала правду про ментальне здоров'я президента Джо Байдена, що є "зловживанням суспільної довіри".
"Камала Деві Гарріс свідомо ввела в оману народ Сполучених Штатів і Конгрес США, головним чином для того, щоби заплутати їх стосовно фізичного та когнітивного стану президента США Джо Байдена", - заявив Оглз.
Зазначається, що нова ініціатива доповнює попередні статті, які були подані республіканцями у червні 2023 року. Тоді вони заявляли, що Гаріс "продемонструвала надзвичайну некомпетентність у виконанні своїх обов'язків і відповідальності, категоричну відмову дотримуватися чинного імміграційного законодавства і відчутну байдужість до людей США, які страждають через кризу на південному кордоні США".
Статті про імпічмент минулого року не пішли за процедурою далі.
- Віцепрезидентка США Камала Гарріс розкритикувала Дональда Трампа на її мітингу в місті Мілуокі, підкресливши свою репутацію як прокурора та кар’єру злочинів експрезидента-республіканця.
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