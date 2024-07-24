Конгресмен-республіканець ініціював статтю про імпічмент проти Гарріс

Про це пише The Hill.

За словами конгресмена, Камала Гарріс нібито приховувала правду про ментальне здоров'я президента Джо Байдена, що є "зловживанням суспільної довіри".

"Камала Деві Гарріс свідомо ввела в оману народ Сполучених Штатів і Конгрес США, головним чином для того, щоби заплутати їх стосовно фізичного та когнітивного стану президента США Джо Байдена", - заявив Оглз.

Зазначається, що нова ініціатива доповнює попередні статті, які були подані республіканцями у червні 2023 року. Тоді вони заявляли, що Гаріс "продемонструвала надзвичайну некомпетентність у виконанні своїх обов'язків і відповідальності, категоричну відмову дотримуватися чинного імміграційного законодавства і відчутну байдужість до людей США, які страждають через кризу на південному кордоні США".

Статті про імпічмент минулого року не пішли за процедурою далі.